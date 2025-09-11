МЕА готується відмовитися від прогнозів піку попиту на нафту й газ до 2030 року — проєкції вказують на зростання на «десятиліття»

МЕА готується відмовитися від прогнозів піку попиту на нафту й газ до 2030 року — проєкції вказують на зростання на «десятиліття»

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), яке неодноразово прогнозувало пік зростання глобального попиту на нафту до 2030 року, підготувало драфт доповіді, що визнає тривале зростання попиту на нафту й газ упродовж десятиліть. На це вказує матеріал Ірини Слав (Oilprice.com) з посиланням на огляд Хав’єра Бласа (Bloomberg) щодо чергового видання World Energy Outlook.

Причинно-наслідкові зв’язки попиту на нафту та газ у проєкціях МЕА

Еволюція сценаріїв МЕА та логіка впливу на прогнози

  • До 2020 року: існував Current Policies Scenario (CPS), що відображав фактичну політику країн.
  • Після 2020 року: CPS прибрали під тиском урядів ЄС та кліматичних активістів, замінивши на Stated Policies Scenario (STEPS), який включає ще не впроваджені заходи.
  • Додатково: запроваджено Announced Pledges Scenario з припущенням виконання усіх заявлених кліматичних політик і політичних амбіцій вчасно та повністю.
  • Наслідок для точності: посилення залежності від припущень і зсув від «реальної політики» до «наміру політики» могло системно занижувати оцінку попиту на викопне паливо.

Ключові висновки для ринків нафти та конкуренції

  • Перегляд очікувань щодо піку попиту означає довший період високої потреби у нафті та газі. Для видобувних компаній це сигнал до збереження або розширення інвестиційних програм у розвідку й видобуток у найближчі десятиліття.
  • Стратегічна переоцінка ризику «stranded assets»: наратив про «мільярди/трильйони» заблокованих резервів через падіння попиту може втратити актуальність, що посилює позиції виробників із нижчою собівартістю та доступом до фінансування.
  • Цінова динаміка: 2021 рік показав, що обмеження розвідки призводить до дефіциту постачання і зростання цін. Отже, ринок, імовірно, віддаватиме перевагу балансу між кліматичною політикою та реальним попитом, що підтримує інвестиції в «короткий цикл» і проєкти з швидким введенням.
  • Конкурентний ландшафт:
    • Гравці з гнучким CAPEX і низькими витратами отримують перевагу у фазі тривалого попиту.
    • Компанії, які орієнтувалися на швидкий відхід від розвідки після 2021 року, можуть переглянути стратегії, щоб не втратити частку ринку.
    • Торгівля та логістика (переробка, танкери) отримають довшу траєкторію завантаження за сценарію стійкого попиту.

Контекст політик і модельні обмеження

  • STEPS як «дефолт» у висвітленні заохочував інтерпретувати неповністю впроваджені політики як базові, що могло сігналізувати передчасний пік попиту.
  • Методологічний урок: відмова від Current Policies Scenario зменшила «якір» реальності. Повернення до оцінки фактичних політик здатне підвищити прогностичну якість і знизити волатильність очікувань.

Прецедент 2021 року як індикатор ризику

  • Дорожня карта до Net Zero (2021): МЕА припустило, що нові розвідки нафти й газу не потрібні після того року.
  • Реальність ринку: за кілька місяців, на тлі дефіциту постачання і цінового тиску, МЕА закликало до збільшення розвідки.
  • Висновок для стратегій компаній: надмірна довіра до «всеохопних» кліматичних припущень без валідації по фактичному попиту може призводити до помилок у капіталовкладеннях.

Що це означає для наступного циклу інвестицій

  • Горизонт: формулювання «впродовж десятиліть» підказує не короткостроковий, а середньо- і довгостроковий попит на традиційні енергоносії.
  • Портфельні рішення: імовірне перепозиціювання капіталу на користь активів із швидкою окупністю, модернізації переробки та оптимізації логістики.
  • Політичні ризики: розрив між заявленими і впровадженими політиками створює регуляторну невизначеність, яку слід враховувати в оцінці дисконту.

Підсумки

  • Якщо фактична політика відстає від заявлених цілей, то попит на нафту/газ з великою ймовірністю залишатиметься вищим, ніж у сценаріях із повним і своєчасним виконанням кліматичних зобов’язань.
  • Збереження зростаючого попиту впродовж десятиліть підвищує конкуренцію за низькособівартісні барелі, стимулює розвідку і підтримує ціновий «підлогу» на ринку нафти.
  • Розбіжності між сценаріями і реальністю (як у 2021 році) мають прямий вплив на інвестиційні рішення та цінову волатильність.

