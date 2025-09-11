Міністр енергетики США назвав стратегію Net Zero «колосальною катастрофою»

Міністр енергетики США Кріс Райт різко розкритикував політику досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року, заявивши, що вона підриває енергетичну безпеку, загрожує торговельним угодам зі ЄС та призведе до економічних втрат для населення. Його позиція формує новий вектор у відносинах США–ЄС, що може призвести до конфлікту навколо кліматичних регуляцій і вплинути на глобальні енергетичні ринки у цьому десятилітті.
Суперечка США та ЄС навколо стратегії Net Zero
США проти кліматичних обмежень ЄС
- «Net zero 2050 — це колосальна катастрофа», — заявив Райт у коментарі Financial Times.
- Він назвав стратегію «монструозною програмою зубожіння людей» та зазначив, що її реалізація є нереальною.
- Критика пролунала напередодні його поїздки до Європи на газовий саміт та переговори з євроінституціями.
- ЄС просуває Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), відомий як «вуглецевий податок на кордоні», що накладає збори на імпорт товарів з високими викидами.
- Багато компаній зі США та інших країн вже сигналізують про ризик виходу з європейського ринку через ці обмеження.
«Вважаю, що ці регуляції суттєво загрожують реалізації торговельної угоди, яку було досягнуто», — Кріс Райт, міністр енергетики США.
Загрози для торгівлі та конкуренції
- ЄС прагне посилити контроль над імпортом енергоємної продукції, тоді як США вбачають у цьому бар’єри для експорту.
- Аналітики вже оцінюють американсько-європейську угоду з енергетичної торгівлі як нереалістичну, навіть без урахування нових податкових важелів.
- CEO ExxonMobil Даррен Вудс у ІІ кварталі 2025 року наголосив на «руйнівних штрафах» у рамках європейських правил.
Попередні заяви та позиція США
- Ще у квітні 2025 року Райт у Польщі заявив, що політика ЄС позбавляє громадян доступної та надійної енергії.
-
«Кліматична тривожність вже знизила енергетичну свободу, а отже — добробут і національну безпеку Західної Європи», — Кріс Райт.
- Він наголосив: доступність енергії важливіша за сталий розвиток.
- За його словами, найбільший виклик сьогодення — платоспроможність домогосподарств, а не кліматичні ризики.
Конфлікт з IEA
- США можуть залишити Міжнародне енергетичне агентство (IEA), якщо воно не повернеться до прогнозування попиту без акценту на «зелену» енергетику.
-
«Ми зробимо одне з двох: або реформуємо роботу IEA, або вийдемо з неї», — заявив Райт у липні 2025 року в інтерв’ю Bloomberg.
- Він назвав прогноз агентства щодо піку попиту на нафту у цьому десятилітті «повною нісенітницею».
Висновки
- Курс США на відмову від політики Net Zero формує протистояння з ЄС та створює невизначеність для глобальних нафтових і газових ринків.
- Реалізація європейських вуглецевих правил може зменшити конкурентність американських компаній та призвести до зміни торговельних потоків.
- Позиція США щодо IEA ставить під питання міжнародну координацію енергетичної безпеки, що посилює ризики для світових ринків.
- У довгостроковій перспективі протиріччя між США та ЄС можуть стати чинником структурних змін на нафтовому ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com