Міністр енергетики США назвав стратегію Net Zero «колосальною катастрофою»

Обновлено: Сентябрь 11, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Міністр енергетики США назвав стратегію Net Zero «колосальною катастрофою»

Міністр енергетики США Кріс Райт різко розкритикував політику досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року, заявивши, що вона підриває енергетичну безпеку, загрожує торговельним угодам зі ЄС та призведе до економічних втрат для населення. Його позиція формує новий вектор у відносинах США–ЄС, що може призвести до конфлікту навколо кліматичних регуляцій і вплинути на глобальні енергетичні ринки у цьому десятилітті.

Суперечка США та ЄС навколо стратегії Net Zero

США проти кліматичних обмежень ЄС

  • «Net zero 2050 — це колосальна катастрофа», — заявив Райт у коментарі Financial Times.
  • Він назвав стратегію «монструозною програмою зубожіння людей» та зазначив, що її реалізація є нереальною.
  • Критика пролунала напередодні його поїздки до Європи на газовий саміт та переговори з євроінституціями.
  • ЄС просуває Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), відомий як «вуглецевий податок на кордоні», що накладає збори на імпорт товарів з високими викидами.
  • Багато компаній зі США та інших країн вже сигналізують про ризик виходу з європейського ринку через ці обмеження.

«Вважаю, що ці регуляції суттєво загрожують реалізації торговельної угоди, яку було досягнуто», — Кріс Райт, міністр енергетики США.

Загрози для торгівлі та конкуренції

  • ЄС прагне посилити контроль над імпортом енергоємної продукції, тоді як США вбачають у цьому бар’єри для експорту.
  • Аналітики вже оцінюють американсько-європейську угоду з енергетичної торгівлі як нереалістичну, навіть без урахування нових податкових важелів.
  • CEO ExxonMobil Даррен Вудс у ІІ кварталі 2025 року наголосив на «руйнівних штрафах» у рамках європейських правил.

Попередні заяви та позиція США

  • Ще у квітні 2025 року Райт у Польщі заявив, що політика ЄС позбавляє громадян доступної та надійної енергії.

  • «Кліматична тривожність вже знизила енергетичну свободу, а отже — добробут і національну безпеку Західної Європи», — Кріс Райт.

  • Він наголосив: доступність енергії важливіша за сталий розвиток.
  • За його словами, найбільший виклик сьогодення — платоспроможність домогосподарств, а не кліматичні ризики.

Конфлікт з IEA

  • США можуть залишити Міжнародне енергетичне агентство (IEA), якщо воно не повернеться до прогнозування попиту без акценту на «зелену» енергетику.

  • «Ми зробимо одне з двох: або реформуємо роботу IEA, або вийдемо з неї», — заявив Райт у липні 2025 року в інтерв’ю Bloomberg.

  • Він назвав прогноз агентства щодо піку попиту на нафту у цьому десятилітті «повною нісенітницею».

Висновки

  • Курс США на відмову від політики Net Zero формує протистояння з ЄС та створює невизначеність для глобальних нафтових і газових ринків.
  • Реалізація європейських вуглецевих правил може зменшити конкурентність американських компаній та призвести до зміни торговельних потоків.
  • Позиція США щодо IEA ставить під питання міжнародну координацію енергетичної безпеки, що посилює ризики для світових ринків.
  • У довгостроковій перспективі протиріччя між США та ЄС можуть стати чинником структурних змін на нафтовому ринку.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2371)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: