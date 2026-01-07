США перехопили російський танкер із венесуельською нафтою: ескалація санкційного тиску на світовому ринку

Сполучені Штати вперше за багато років здійснили силове захоплення нафтового танкера під російським прапором у відкритому морі. Інцидент став частиною масштабної кампанії Вашингтона з блокування експорту венесуельської нафти та посилив ризики для глобального ринку морських постачань енергоносіїв.
Санкційна операція в Атлантиці: ключові вузли подій
Перехоплення танкера Marinera
- Танкер Marinera, раніше відомий як Bella-1, був захоплений у Північній Атлантиці поблизу Ісландії після понад двотижневого переслідування.
- Судно раніше прорвало морську блокаду санкціонованих танкерів у Карибському басейні та відмовлялося від огляду Береговою охороною США.
- Після спроб перехоплення судно було перейменоване та перереєстроване під російський прапор.
- Операцію здійснювали Берегова охорона та військові США, а спецпідрозділи тимчасово забезпечували контроль над судном.
Військовий контекст
- Під час операції в районі перебували російські військові кораблі, зокрема підводний човен.
- Ознак прямого зіткнення між силами США та росії зафіксовано не було.
- Міністерство транспорту росії заявило про втрату зв’язку із судном.
“Блокада санкціонованої та нелегальної венесуельської нафти залишається в повній силі — у будь-якій точці світу”, — міністр оборони США Піт Гегсет.
Водночас представники правлячої партії росії назвали дії США актом піратства.
Другий танкер під санкціями
- У той самий день Берегова охорона США перехопила ще один танкер — супертанкер M Sophia під прапором Панами.
- Судно охарактеризоване як бездержавний танкер тіньового флоту, що перебував під санкціями.
- Він вийшов із венесуельських вод на початку січня у складі флоту, який транспортував нафту до Китаю у «темному режимі» — з вимкненим транспондером.
- Судно супроводжують до США для остаточного рішення щодо його подальшої долі.
Тиск на Венесуелу
- Операції на морі відбулися через кілька днів після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро силами США в Каракасі.
- З 2019 року, після запровадження енергетичних санкцій, венесуельський експорт нафти здійснювався переважно через тіньовий флот.
- Наразі Венесуела має мільйони барелів нафти у танкерах та сховищах, які не може експортувати через блокаду, що діє з середини грудня.
- Президент США Дональд Трамп заявив про домовленість на експорт до 2 млрд барелів венесуельської нафти до США, що може скоротити постачання до Китаю.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters