США перехопили російський танкер із венесуельською нафтою: ескалація санкційного тиску на світовому ринку

Обновлено: Январь 07, 2026. Тэги: , , , , , , , , , , ,

США перехопили російський танкер із венесуельською нафтою: ескалація санкційного тиску на світовому ринку

Сполучені Штати вперше за багато років здійснили силове захоплення нафтового танкера під російським прапором у відкритому морі. Інцидент став частиною масштабної кампанії Вашингтона з блокування експорту венесуельської нафти та посилив ризики для глобального ринку морських постачань енергоносіїв.

Санкційна операція в Атлантиці: ключові вузли подій

Перехоплення танкера Marinera

  • Танкер Marinera, раніше відомий як Bella-1, був захоплений у Північній Атлантиці поблизу Ісландії після понад двотижневого переслідування.
  • Судно раніше прорвало морську блокаду санкціонованих танкерів у Карибському басейні та відмовлялося від огляду Береговою охороною США.
  • Після спроб перехоплення судно було перейменоване та перереєстроване під російський прапор.
  • Операцію здійснювали Берегова охорона та військові США, а спецпідрозділи тимчасово забезпечували контроль над судном.

Військовий контекст

  • Під час операції в районі перебували російські військові кораблі, зокрема підводний човен.
  • Ознак прямого зіткнення між силами США та росії зафіксовано не було.
  • Міністерство транспорту росії заявило про втрату зв’язку із судном.

“Блокада санкціонованої та нелегальної венесуельської нафти залишається в повній силі — у будь-якій точці світу”, — міністр оборони США Піт Гегсет.

Водночас представники правлячої партії росії назвали дії США актом піратства.

Другий танкер під санкціями

  • У той самий день Берегова охорона США перехопила ще один танкер — супертанкер M Sophia під прапором Панами.
  • Судно охарактеризоване як бездержавний танкер тіньового флоту, що перебував під санкціями.
  • Він вийшов із венесуельських вод на початку січня у складі флоту, який транспортував нафту до Китаю у «темному режимі» — з вимкненим транспондером.
  • Судно супроводжують до США для остаточного рішення щодо його подальшої долі.

Тиск на Венесуелу

  • Операції на морі відбулися через кілька днів після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро силами США в Каракасі.
  • З 2019 року, після запровадження енергетичних санкцій, венесуельський експорт нафти здійснювався переважно через тіньовий флот.
  • Наразі Венесуела має мільйони барелів нафти у танкерах та сховищах, які не може експортувати через блокаду, що діє з середини грудня.
  • Президент США Дональд Трамп заявив про домовленість на експорт до 2 млрд барелів венесуельської нафти до США, що може скоротити постачання до Китаю.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

Автор:

(Всего статей: 2520)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: