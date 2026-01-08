Нафта дешевшає через активне залучення США до венесуельського нафтового сектору

Нафта дешевшає через активне залучення США до венесуельського нафтового сектору

Світові ціни на нафту знизилися на тлі очікувань збільшення постачання венесуельської нафти на глобальний ринок. Ринок реагує на дії США, які одночасно посилюють контроль над венесуельською нафтовою галуззю та вибірково послаблюють санкційний режим, що формує додатковий тиск на котирування в умовах уже наявного профіциту пропозиції.

Залучення США до контролю венесуельської нафти

Ціни на нафту знизилися після того, як США активізували участь у венесуельській нафтовій індустрії та фактично почали виступати посередником у реалізації частини венесуельської сировини на світовому ринку.

  • West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 2% і закрилася трохи нижче 56 доларів за барель.
  • Зниження відбулося на очікуваннях, що зростання продажів венесуельської нафти посилить тиск на ціни в умовах глобального перенасичення ринку.
  • Американські сили захопили ще два танкери, що перебували під санкціями, після чого США заявили про початок маркетингу частини венесуельського нафтового обсягу.

Обсяги та механізми контролю

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасовий уряд Венесуели погодився передати США до 50 млн барелів «високоякісної санкційної нафти».
  • Міністерство енергетики США повідомило, що країна маркетує венесуельську нафту на глобальному ринку.
  • До реалізації залучаються банки та товарні трейдери, які допомагають виконувати угоди.
  • Легші сорти американської нафти спрямовуються до Венесуели для покращення якості важкої венесуельської сировини з метою експорту.

Санкції та геополітика

  • Адміністрація США вибірково відкочує санкції проти Венесуели, не розкриваючи деталей.
  • Ці дії фактично роблять США одним із найвпливовіших трейдерів нафти у світі.

«Ми дозволимо нафті текти. Барелі продаватимуться американським нафтопереробним заводам і по всьому світу, щоб забезпечити кращі постачання нафти», — заявив міністр енергетики США Кріс Райт.

Ринкові очікування

  • З початку року нафта демонструє спад після найбільшого річного падіння з 2020 року.
  • Рівень 58,50 долара за барель залишається ключовим технічним опором.
  • У разі пробиття рівня 55 доларів можливе прискорення падіння до 50 доларів за барель.
  • Трендові товарні фонди збільшили короткі позиції по WTI з 63% до 91%.

Роль Венесуели

  • Венесуела, яка раніше була великим нафтовим виробником, нині забезпечує лише близько 1% світового постачання.
  • Видобуток скоротився через десятиліття недоінвестування та деградацію інфраструктури.
  • Попри це, навіть обмежені додаткові обсяги формують довгостроковий понижувальний імпульс для цін.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg News

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

