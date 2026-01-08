Нафта дешевшає через активне залучення США до венесуельського нафтового сектору

Світові ціни на нафту знизилися на тлі очікувань збільшення постачання венесуельської нафти на глобальний ринок. Ринок реагує на дії США, які одночасно посилюють контроль над венесуельською нафтовою галуззю та вибірково послаблюють санкційний режим, що формує додатковий тиск на котирування в умовах уже наявного профіциту пропозиції.
Залучення США до контролю венесуельської нафти
Ціни на нафту знизилися після того, як США активізували участь у венесуельській нафтовій індустрії та фактично почали виступати посередником у реалізації частини венесуельської сировини на світовому ринку.
- West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 2% і закрилася трохи нижче 56 доларів за барель.
- Зниження відбулося на очікуваннях, що зростання продажів венесуельської нафти посилить тиск на ціни в умовах глобального перенасичення ринку.
- Американські сили захопили ще два танкери, що перебували під санкціями, після чого США заявили про початок маркетингу частини венесуельського нафтового обсягу.
Обсяги та механізми контролю
- Президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасовий уряд Венесуели погодився передати США до 50 млн барелів «високоякісної санкційної нафти».
- Міністерство енергетики США повідомило, що країна маркетує венесуельську нафту на глобальному ринку.
- До реалізації залучаються банки та товарні трейдери, які допомагають виконувати угоди.
- Легші сорти американської нафти спрямовуються до Венесуели для покращення якості важкої венесуельської сировини з метою експорту.
Санкції та геополітика
- Адміністрація США вибірково відкочує санкції проти Венесуели, не розкриваючи деталей.
- Ці дії фактично роблять США одним із найвпливовіших трейдерів нафти у світі.
«Ми дозволимо нафті текти. Барелі продаватимуться американським нафтопереробним заводам і по всьому світу, щоб забезпечити кращі постачання нафти», — заявив міністр енергетики США Кріс Райт.
Ринкові очікування
- З початку року нафта демонструє спад після найбільшого річного падіння з 2020 року.
- Рівень 58,50 долара за барель залишається ключовим технічним опором.
- У разі пробиття рівня 55 доларів можливе прискорення падіння до 50 доларів за барель.
- Трендові товарні фонди збільшили короткі позиції по WTI з 63% до 91%.
Роль Венесуели
- Венесуела, яка раніше була великим нафтовим виробником, нині забезпечує лише близько 1% світового постачання.
- Видобуток скоротився через десятиліття недоінвестування та деградацію інфраструктури.
- Попри це, навіть обмежені додаткові обсяги формують довгостроковий понижувальний імпульс для цін.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg News