Vilma Oil Med розширює фізичну присутність у Гібралтарській протоці

Іспанський постачальник суднового пального Vilma Oil Med, що належить компанії TFG Marine, розширив фізичні операції з бункерування в порту Сеута. Розширення охоплює як традиційні види суднового пального, так і біопаливні суміші, а також суттєве нарощування потужностей зі зберігання, що зміцнює логістичну роль Гібралтарської протоки як одного з ключових енергетичних вузлів Середземномор’я.

Розширення бункерних операцій у Сеуті

  • Асортимент постачання: компанія здійснюватиме фізичне постачання HSFO, VLSFO та MGO, що охоплює основні типи суднового пального для різних сегментів флоту.
  • Збільшення зберігальних потужностей: обсяг зберігання в порту Сеута зріс приблизно до 120 000 куб. м, що дає змогу здійснювати ex-pipe постачання — безпосередню подачу пального зі стаціонарної інфраструктури.
  • Нове судно: Vilma Oil Med отримала танкер-хімовоз типу IMO Type II, який дозволяє здійснювати постачання біопаливних сумішей аж до B100, тобто 100% біопалива.

Логістична географія постачання

  • Порт Мадрида: компанія вже виконує ex-pipe постачання в районі порту Мадрида.
  • Західне Середземномор’я: для традиційних видів пального та біопаливних сумішей до B30 застосовується баржеве постачання по всьому регіону.
  • Гібралтарська протока: TFG Marine називає регіон стратегічно важливим хабом, через який проходять ключові світові судноплавні маршрути.

Значення для енергетичного ринку

  • Диверсифікація постачання: розширення фізичної інфраструктури зменшує залежність судноплавства від окремих портів і маршрутів.
  • Стійкість логістики: збільшення обсягів зберігання до 120 000 куб. м підвищує здатність ринку реагувати на перебої постачання.
  • Енергетичний перехід: можливість постачання B100 свідчить про зростання ролі біопалива у судноплавстві.

Джерело: Terminal

За матеріалами першоджерела: Bunkerworld

