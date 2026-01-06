Геополітика виходить на перший план: початок 2026 року для світового нафтового ринку

Геополітика виходить на перший план: початок 2026 року для світового нафтового ринку

Перший повноцінний торговельний тиждень 2026 року розпочався з різкого посилення геополітичної напруги. Затримання у США президента Венесуели Ніколаса Мадуро та жорсткі заяви Білого дому сформували новий контекст для глобальних енергетичних і фінансових ринків. Попри гучні події, реакція інвесторів виявилася стриманою, що свідчить про зміну сприйняття геополітичних ризиків у світі з надлишковою пропозицією нафти.

Геополітика і нафтовий ринок на старті 2026 року

Події навколо Венесуели та позиція США

  • США затримали президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який має постати перед американським судом.
  • Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила про готовність співпрацювати зі США в межах порядку денного «спільного розвитку».
  • Президент США Дональд Трамп не виключив нових військових ударів, якщо Каракас не піде на відкриття нафтової галузі та співпрацю у боротьбі з наркотрафіком.

Вплив на світовий ринок нафти

  • Ціни на нафту знизилися: Brent подешевшала на 0,7% — до 60,04 дол. за барель.
  • Аналітики зазначають, що додаткові перебої з венесуельським експортом мають обмежений короткостроковий вплив через глобальний надлишок постачання.
  • Група OPEC+ зберегла обсяги видобутку без змін, уникаючи обговорення політичних криз у країнах-учасницях.

Перенаправлення потоків венесуельської нафти

  • За оцінкою колумніста ROI Energy Рона Буссо, експорт нафти Венесуели швидко переорієнтується на США і скорочується у напрямку Китаю.
  • Це дає негайну вигоду американським нафтопереробним заводам, однак відновлення видобутку потребує часу.

«Відновлення нафтовидобутку у Венесуелі можливе лише за умови значних інвестицій та політичної стабільності», — Рон Буссо, колумніст ROI Energy.

Потенціал видобутку Венесуели

  • Венесуела має найбільші у світі доведені запаси нафти, однак видобуток залишається значно нижчим за потенціал.
  • Середній видобуток у 2025 році становив 950 тис. барелів на добу.
  • За оцінкою JPMorgan, можливе зростання на 250 тис. барелів на добу у короткостроковій перспективі.
  • Протягом двох років видобуток може зрости до 1,3–1,4 млн барелів на добу, за умови інвестицій і зняття обмежень.

Реакція фінансових ринків

  • Світові фондові ринки зросли: Nikkei додав близько 3%, європейські індекси оновили рекорди.
  • Акції оборонного сектору в Європі зросли приблизно на 3%.
  • Інвестори активно шукали захисні активи: золото подорожчало більш ніж на 2% — до 4 429 дол. за унцію.

Висновки

  • Надлишок нафти на світовому ринку знижує ризик різких цінових стрибків навіть у разі локальних криз.
  • Водночас геополітична непередбачуваність підкреслює важливість диверсифікації джерел постачання та стійкості інфраструктури.

