Нафтогазові доходи росії у січні можуть впасти на 46%

У січні 2026 року надходження до бюджету росії від нафти й газу можуть скоротитися майже наполовину в річному вимірі. Причини — падіння світових цін на нафту, різке зміцнення рубля та наслідки західних санкцій. Попри це, обсяги експорту залишаються відносно стійкими, а бюджетні плани кремля щодо фінансування війни проти України поки не зазнали критичного удару.

Падіння доходів

За розрахунками агентства Reuters, бюджетні доходи росії від нафти й газу у січні становитимуть 420 млрд рублів, що еквівалентно приблизно $5,42 млрд.

  • –46% у річному вимірі — очікуване скорочення доходів у січні
  • Близько 25% усіх бюджетних надходжень росії формує нафтогазовий сектор
  • Зміцнення рубля більш ніж на 30% у грудні 2025 року
  • Рубльова ціна нафти для податкових розрахунків знизилася до –53%

Зміцнення національної валюти означає, що навіть за стабільних фізичних обсягів експорту бюджет отримує менше рублів з кожного проданого бареля.

Санкції та бюджетні плани

Західні країни вважають нафтогазові доходи росії критично важливими для фінансування війни проти України, тому саме цей сектор став мішенню санкцій.

  • Запроваджено 19 пакетів санкцій ЄС та кілька раундів санкцій США
  • Попри обмеження, ЄС опосередковано продовжує купувати російські нафту й газ через треті країни

За оцінкою Reuters, у 2026 році федеральний бюджет росії може отримати близько 8,96 трлн рублів (приблизно $120 млрд) від нафти й газу.

  • Для порівняння: у 2025 році — 8,48 трлн рублів (близько $110 млрд)
  • Це вже означало –24% порівняно з попереднім роком

Експорт і ринок Індії

Додаткове скорочення доходів посилилося після санкцій США у листопаді, спрямованих проти найбільших експортерів сирої нафти.

  • Під санкції потрапили ключові компанії
  • Індійські клієнти частково переорієнтувалися на інших трейдерів і країни
  • Фактичні постачання до Індії у грудні перевищили 1 млн барелів на добу
  • Очікування ринку були значно нижчими — близько 800 тис. барелів на добу

Це свідчить, що санкційний тиск знижує доходи, але поки не призводить до обвального падіння фізичних обсягів експорту.

Джерело: Terminal
За матеріалами: investing.com

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

