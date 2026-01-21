Нафтогазові доходи росії у січні можуть впасти на 46%

У січні 2026 року надходження до бюджету росії від нафти й газу можуть скоротитися майже наполовину в річному вимірі. Причини — падіння світових цін на нафту, різке зміцнення рубля та наслідки західних санкцій. Попри це, обсяги експорту залишаються відносно стійкими, а бюджетні плани кремля щодо фінансування війни проти України поки не зазнали критичного удару.

Падіння доходів

За розрахунками агентства Reuters, бюджетні доходи росії від нафти й газу у січні становитимуть 420 млрд рублів, що еквівалентно приблизно $5,42 млрд.

–46% у річному вимірі — очікуване скорочення доходів у січні

у річному вимірі — очікуване скорочення доходів у січні Близько 25% усіх бюджетних надходжень росії формує нафтогазовий сектор

усіх бюджетних надходжень росії формує нафтогазовий сектор Зміцнення рубля більш ніж на 30% у грудні 2025 року

у грудні 2025 року Рубльова ціна нафти для податкових розрахунків знизилася до –53%

Зміцнення національної валюти означає, що навіть за стабільних фізичних обсягів експорту бюджет отримує менше рублів з кожного проданого бареля.

Санкції та бюджетні плани

Західні країни вважають нафтогазові доходи росії критично важливими для фінансування війни проти України, тому саме цей сектор став мішенню санкцій.

Запроваджено 19 пакетів санкцій ЄС та кілька раундів санкцій США

та кілька раундів санкцій США Попри обмеження, ЄС опосередковано продовжує купувати російські нафту й газ через треті країни

За оцінкою Reuters, у 2026 році федеральний бюджет росії може отримати близько 8,96 трлн рублів (приблизно $120 млрд) від нафти й газу.

Для порівняння: у 2025 році — 8,48 трлн рублів (близько $110 млрд )

(близько ) Це вже означало –24% порівняно з попереднім роком

Експорт і ринок Індії

Додаткове скорочення доходів посилилося після санкцій США у листопаді, спрямованих проти найбільших експортерів сирої нафти.

Під санкції потрапили ключові компанії

Індійські клієнти частково переорієнтувалися на інших трейдерів і країни

Фактичні постачання до Індії у грудні перевищили 1 млн барелів на добу

Очікування ринку були значно нижчими — близько 800 тис. барелів на добу

Це свідчить, що санкційний тиск знижує доходи, але поки не призводить до обвального падіння фізичних обсягів експорту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: investing.com