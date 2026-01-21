Нафтогазові доходи росії у січні можуть впасти на 46%

У січні 2026 року надходження до бюджету росії від нафти й газу можуть скоротитися майже наполовину в річному вимірі. Причини — падіння світових цін на нафту, різке зміцнення рубля та наслідки західних санкцій. Попри це, обсяги експорту залишаються відносно стійкими, а бюджетні плани кремля щодо фінансування війни проти України поки не зазнали критичного удару.
Падіння доходів
За розрахунками агентства Reuters, бюджетні доходи росії від нафти й газу у січні становитимуть 420 млрд рублів, що еквівалентно приблизно $5,42 млрд.
- –46% у річному вимірі — очікуване скорочення доходів у січні
- Близько 25% усіх бюджетних надходжень росії формує нафтогазовий сектор
- Зміцнення рубля більш ніж на 30% у грудні 2025 року
- Рубльова ціна нафти для податкових розрахунків знизилася до –53%
Зміцнення національної валюти означає, що навіть за стабільних фізичних обсягів експорту бюджет отримує менше рублів з кожного проданого бареля.
Санкції та бюджетні плани
Західні країни вважають нафтогазові доходи росії критично важливими для фінансування війни проти України, тому саме цей сектор став мішенню санкцій.
- Запроваджено 19 пакетів санкцій ЄС та кілька раундів санкцій США
- Попри обмеження, ЄС опосередковано продовжує купувати російські нафту й газ через треті країни
За оцінкою Reuters, у 2026 році федеральний бюджет росії може отримати близько 8,96 трлн рублів (приблизно $120 млрд) від нафти й газу.
- Для порівняння: у 2025 році — 8,48 трлн рублів (близько $110 млрд)
- Це вже означало –24% порівняно з попереднім роком
Експорт і ринок Індії
Додаткове скорочення доходів посилилося після санкцій США у листопаді, спрямованих проти найбільших експортерів сирої нафти.
- Під санкції потрапили ключові компанії
- Індійські клієнти частково переорієнтувалися на інших трейдерів і країни
- Фактичні постачання до Індії у грудні перевищили 1 млн барелів на добу
- Очікування ринку були значно нижчими — близько 800 тис. барелів на добу
Це свідчить, що санкційний тиск знижує доходи, але поки не призводить до обвального падіння фізичних обсягів експорту.
Джерело: Terminal
За матеріалами: investing.com