Ставки фрахту на Рейні падають на тлі покращення умов навігації

Ставки фрахту (вартість перевезення баржами) на річці Рейн у Німеччині різко знизилися після того, як зросли рівні води і зменшився попит на перевезення. Це створило більш комфортну логістику для ринку середніх дистилятів (паливних компонентів, як-от дизель та мазут). Нижче — ключові зміни, пояснення причин та їхній вплив.
Падіння ставок фрахту
- Фрахт з ARA-хабу (Амстердам-Роттердам-Антверпен) станом на 12 лютого знизився:
- на €0.17/100 л до Кельна,
- на €0.68/100 л до Карлсруе,
- на €0.72/100 л до Франкфурта,
- до Базеля (Швейцарія) — на SFr 1.27/100 л.
Причини зниження
- Вищі рівні води на Рейні зменшили логістичні обмеження, які раніше сповільнювали рух суден.
- Особливо більше вантажів можуть завантажуватися на Верхньому Рейні — суда знову працюють на повний осад після тижнів обмежень через низькі рівні води й закриття шлюзів.
- Глибина води біля критичного вузького місця Кауб наближається до 4 м і, за прогнозами, утримається на цьому рівні впродовж лютого.
- Попит всередині країни залишається слабким — це зменшує навантаження на логістику й знижує потребу в термінових перевезеннях.
Ситуація на ринку пального
- Паливо для опалення (heating oil) торік:
- через теплішу погоду на тижні до 15 лютого попит на спотові обсяги впав приблизно на 20 % порівняно з попереднім тижнем;
- приватні резервуари з паливом заповнені ≈51 %, що також знижує стимул до додаткових закупівель;
- середня національна ціна на heating oil лишалася стабільною, не підсилюючи попиту.
- Дизельне паливо: споживання впало після короткого підйому минулого тижня — спотові обсяги приблизно на 10 % нижчі, ніж у цей самий період 2025 року.
- Учасники ринку вказують на зниження пробігу вантажівок і збільшену кількість банкрутств у транспортному секторі як структурні перешкоди для відновлення попиту.
Технічні обмеження в переробці
- Потужний завод Bayernoil у Баварії (Vohburg-Neustadt, 207 000 b/d) тимчасово зупинив виробництво на планове техобслуговування — роботи триватимуть орієнтовно 6 тижнів.
- Постачальники для цього заводу за кілька тижнів до зупинки вже утримували частину спотових і довгострокових постачань, щоб сформувати запаси на час обслуговування.
- Компанія Gunvor планує зупинити сусідній завод у Инґольштадті (100 000 b/d) для техобслуговування наприкінці цього місяця, що додатково обмежить доступність продукції в південній Німеччині.
Джерело: Terminal.
За матеріалами: argusmedia