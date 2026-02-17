Ставки фрахту на Рейні падають на тлі покращення умов навігації

Ставки фрахту на Рейні падають на тлі покращення умов навігації

Ставки фрахту (вартість перевезення баржами) на річці Рейн у Німеччині різко знизилися після того, як зросли рівні води і зменшився попит на перевезення. Це створило більш комфортну логістику для ринку середніх дистилятів (паливних компонентів, як-от дизель та мазут). Нижче — ключові зміни, пояснення причин та їхній вплив.

Падіння ставок фрахту

  • Фрахт з ARA-хабу (Амстердам-Роттердам-Антверпен) станом на 12 лютого знизився:
    • на €0.17/100 л до Кельна,
    • на €0.68/100 л до Карлсруе,
    • на €0.72/100 л до Франкфурта,
    • до Базеля (Швейцарія) — на SFr 1.27/100 л.

Причини зниження

  • Вищі рівні води на Рейні зменшили логістичні обмеження, які раніше сповільнювали рух суден.
  • Особливо більше вантажів можуть завантажуватися на Верхньому Рейні — суда знову працюють на повний осад після тижнів обмежень через низькі рівні води й закриття шлюзів.
  • Глибина води біля критичного вузького місця Кауб наближається до 4 м і, за прогнозами, утримається на цьому рівні впродовж лютого.
  • Попит всередині країни залишається слабким — це зменшує навантаження на логістику й знижує потребу в термінових перевезеннях.

Ситуація на ринку пального

  • Паливо для опалення (heating oil) торік:
    • через теплішу погоду на тижні до 15 лютого попит на спотові обсяги впав приблизно на 20 % порівняно з попереднім тижнем;
    • приватні резервуари з паливом заповнені ≈51 %, що також знижує стимул до додаткових закупівель;
    • середня національна ціна на heating oil лишалася стабільною, не підсилюючи попиту.
  • Дизельне паливо: споживання впало після короткого підйому минулого тижня — спотові обсяги приблизно на 10 % нижчі, ніж у цей самий період 2025 року.
  • Учасники ринку вказують на зниження пробігу вантажівок і збільшену кількість банкрутств у транспортному секторі як структурні перешкоди для відновлення попиту.

Технічні обмеження в переробці

  • Потужний завод Bayernoil у Баварії (Vohburg-Neustadt, 207 000 b/d) тимчасово зупинив виробництво на планове техобслуговування — роботи триватимуть орієнтовно 6 тижнів.
  • Постачальники для цього заводу за кілька тижнів до зупинки вже утримували частину спотових і довгострокових постачань, щоб сформувати запаси на час обслуговування.
  • Компанія Gunvor планує зупинити сусідній завод у Инґольштадті (100 000 b/d) для техобслуговування наприкінці цього місяця, що додатково обмежить доступність продукції в південній Німеччині.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: argusmedia

