Brent опустився нижче $70: ринок реагує на перемовини США–Іран і зростання постачання з Близького Сходу

Ф’ючерси на нафту марки Brent втратили понад 1,5% і опустилися нижче 70 доларів за барель. Ринок одночасно оцінює перебіг ядерних перемовин між США та Іраном, нові американські санкції та різке зростання експорту з ключових країн Близького Сходу. Інвестори очікують рішення ОПЕК+ щодо квітневої політики видобутку.
Ціни на нафту під тиском: дипломатія, санкції та ризик профіциту
Динаміка котирувань
У четвер ф’ючерси на Brent (біржові контракти на майбутнє постачання нафти) знизилися більш ніж на 1,5% і впали нижче 70 дол./бар. Це психологічно важливий рівень для трейдерів і країн-експортерів.
- –1,5% за день — сигнал короткострокового послаблення ринку;
- < 70 дол./бар. — рівень, за якого бюджети експортерів стають більш чутливими до волатильності.
США–Іран: перемовини та санкції одночасно
США та Іран розпочали третій раунд переговорів щодо ядерної програми за кілька днів до дедлайну, встановленого Дональдом Трампом. Тегеран продемонстрував певну гнучкість у підходах.
Водночас Вашингтон запровадив нові санкції проти понад 30 структур, пов’язаних із продажем іранської нафти та озброєнь.
- Переговори теоретично можуть відкрити шлях до збільшення легального іранського експорту.
- Санкції, навпаки, обмежують фінансові та торговельні канали.
- Ринок закладає у ціни невизначеність щодо майбутнього обсягів іранської нафти.
Близький Схід нарощує постачання
Додатковий тиск на котирування чинить зростання фізичного постачання з регіону:
- Саудівська Аравія готується відвантажити найбільший обсяг сирої нафти майже за три роки;
- Експорт з Іраку, Кувейту та ОАЕ збільшився;
- Сукупний ефект — розширення глобальної пропозиції.
Аналітики очікують, що цього року на світовому ринку може сформуватися профіцит пропозиції — ситуація, коли видобуток перевищує попит. Саме ці очікування нині є ключовим фактором зниження цін.
Фактор ОПЕК+
Інвестори очікують найближчого засідання ОПЕК+ (альянс країн-експортерів нафти та їхніх партнерів), щоб оцінити політику видобутку у квітні.
- Якщо квоти на видобуток залишаться без змін — профіцит може зберегтися.
- Якщо видобуток буде обмежено — це може стабілізувати котирування.
Логіка ринку: чому ціни падають попри геополітику
Попри збереження геополітичних ризиків, ринок наразі більше зосереджений на фундаментальних факторах:
- Очікування надлишкової пропозиції у 2026 році;
- Активне зростання експорту з провідних виробників;
- Невизначеність щодо іранських обсягів.
Коли пропозиція зростає швидше, ніж попит, ціна логічно коригується вниз — навіть за наявності політичної напруги.
Найближчі рішення ОПЕК+ можуть визначити, чи стане рівень 70 доларів новою точкою балансу, чи ринок повернеться до вищих значень.
Джерело: Terminal
За матеріалами: tradingeconomics.comміжнародні біржові зведення щодо котирувань Brent та повідомлення про переговори США–Іран і підготовку засідання ОПЕК+