Brent опустився нижче $70: ринок реагує на перемовини США–Іран і зростання постачання з Близького Сходу

Ф’ючерси на нафту марки Brent втратили понад 1,5% і опустилися нижче 70 доларів за барель. Ринок одночасно оцінює перебіг ядерних перемовин між США та Іраном, нові американські санкції та різке зростання експорту з ключових країн Близького Сходу. Інвестори очікують рішення ОПЕК+ щодо квітневої політики видобутку.

Ціни на нафту під тиском: дипломатія, санкції та ризик профіциту

Динаміка котирувань

У четвер ф’ючерси на Brent (біржові контракти на майбутнє постачання нафти) знизилися більш ніж на 1,5% і впали нижче 70 дол./бар. Це психологічно важливий рівень для трейдерів і країн-експортерів.

  • –1,5% за день — сигнал короткострокового послаблення ринку;
  • < 70 дол./бар. — рівень, за якого бюджети експортерів стають більш чутливими до волатильності.

США–Іран: перемовини та санкції одночасно

США та Іран розпочали третій раунд переговорів щодо ядерної програми за кілька днів до дедлайну, встановленого Дональдом Трампом. Тегеран продемонстрував певну гнучкість у підходах.

Водночас Вашингтон запровадив нові санкції проти понад 30 структур, пов’язаних із продажем іранської нафти та озброєнь.

  • Переговори теоретично можуть відкрити шлях до збільшення легального іранського експорту.
  • Санкції, навпаки, обмежують фінансові та торговельні канали.
  • Ринок закладає у ціни невизначеність щодо майбутнього обсягів іранської нафти.

Близький Схід нарощує постачання

Додатковий тиск на котирування чинить зростання фізичного постачання з регіону:

  • Саудівська Аравія готується відвантажити найбільший обсяг сирої нафти майже за три роки;
  • Експорт з Іраку, Кувейту та ОАЕ збільшився;
  • Сукупний ефект — розширення глобальної пропозиції.

Аналітики очікують, що цього року на світовому ринку може сформуватися профіцит пропозиції — ситуація, коли видобуток перевищує попит. Саме ці очікування нині є ключовим фактором зниження цін.

Фактор ОПЕК+

Інвестори очікують найближчого засідання ОПЕК+ (альянс країн-експортерів нафти та їхніх партнерів), щоб оцінити політику видобутку у квітні.

  • Якщо квоти на видобуток залишаться без змін — профіцит може зберегтися.
  • Якщо видобуток буде обмежено — це може стабілізувати котирування.

Логіка ринку: чому ціни падають попри геополітику

Попри збереження геополітичних ризиків, ринок наразі більше зосереджений на фундаментальних факторах:

  • Очікування надлишкової пропозиції у 2026 році;
  • Активне зростання експорту з провідних виробників;
  • Невизначеність щодо іранських обсягів.

Коли пропозиція зростає швидше, ніж попит, ціна логічно коригується вниз — навіть за наявності політичної напруги.

Найближчі рішення ОПЕК+ можуть визначити, чи стане рівень 70 доларів новою точкою балансу, чи ринок повернеться до вищих значень.

Джерело: Terminal
За матеріалами: tradingeconomics.comміжнародні біржові зведення щодо котирувань Brent та повідомлення про переговори США–Іран і підготовку засідання ОПЕК+

