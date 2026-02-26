Після атаки дронів «Транснєфть» скоротила прокачування нафти на 250 тис. барелів на добу

Обновлено: Февраль 26, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Після атаки дронів «Транснєфть» скоротила прокачування нафти на 250 тис. барелів на добу

Російська трубопровідна монополія «Транснєфть» зменшила приймання нафти в систему приблизно на 250 000 барелів на добу після удару українських дронів по ключовій насосній станції «Калейкіно» у Татарстані. Під скорочення найбільше потрапив виробник «Татнєфть». Інцидент може посилити проблеми росії з експортом нафти на тлі жорсткіших західних санкцій та вже зупинених постачань до Угорщини і Словаччини.

Атака на вузлову станцію: як це впливає на експортну систему

Масштаб скорочення

За даними джерел, знайомих із ситуацією, «Транснєфть» скоротила приймання сирої нафти в систему на приблизно 250 тис. барелів на добу. Для розуміння: барель — це близько 159 літрів нафти. Якщо прийняти, що  середня густина нафти, що приймається на ст. Калейкіно, становить близько 846-854 кг/м³, то мова  йдеться про зменшення транспортування до 40 тыс. т російської нафти на добу.

  • Скорочення здебільшого зачепило компанію «Татнєфть» — одного з ключових виробників у Татарстані.
  • Зниження може посилити проблеми з експортом нафти.
  • Раніше вже фіксувалося падіння відвантажень до Індії та Туреччини на тлі посилення санкцій.

Що сталося на станції «Калейкіно»

У понеділок українські безпілотники вразили насосну станцію «Калейкіно» у Волзькому регіоні Татарстану. Об’єкт розташований поблизу міста Альметьєвськ — більш ніж за 1 200 км від українського кордону.

  • Потужність станції — близько 1 млн барелів на добу.
  • Внаслідок удару сталася пожежа.
  • Зайнялися два резервуари по 50 тис. метричних тонн кожен.

«Калейкіно» — це стратегічний вузол для транспортування західносибірської нафти. Тут відбувається змішування різних сортів сировини у:

  • Urals — середньосірчисту експортну суміш;
  • Siberian Light — легкий малосірчистий сорт.

Станція забезпечує постачання до західних портів росії — зокрема Новоросійська та Приморська — а також у нафтопровід «Дружба», який транспортує нафту до Східної Європи.

Ланцюг збоїв: Європа, санкції та політика

Ситуація ускладнюється тим, що:

  • Постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини призупинені з 27 січня.
  • Київ заявляв, що раніше обладнання трубопроводу на заході України було пошкоджене російським дроном.
  • Угорщина блокувала нові санкції ЄС проти москви та великий кредит для України.

Таким чином, інцидент із «Калейкіно» може мати не лише економічні, а й політичні наслідки — посилюючи напруження між Україною та країнами, що залишаються залежними від нафти через «Дружбу».

Які ризики для експорту

Ступінь пошкодження ще оцінюється. Проте джерела в галузі попереджають: якщо руйнування значні, це може вплинути:

  • на обсяги експорту російської нафти;
  • на якість експортних сумішей через перебої у змішуванні сортів;
  • на стабільність постачання до портів та внутрішніх НПЗ.

Офіційні представники «Транснєфті» та «Татнєфті» оперативно не прокоментували ситуацію.

Висновки

  • Логістична вразливість трубопровідної інфраструктури підтверджується навіть на відстані 1 200 км від кордону.
  • Ключові насосні станції з потужністю до 1 млн барелів на добу є критичними вузлами, пошкодження яких здатне впливати на міжнародні потоки нафти.
  • Зупинка постачання через «Дружбу» вже спричиняє політичні суперечки в ЄС.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters

Автор:

(Всего статей: 2624)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: