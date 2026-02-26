Після атаки дронів «Транснєфть» скоротила прокачування нафти на 250 тис. барелів на добу

Російська трубопровідна монополія «Транснєфть» зменшила приймання нафти в систему приблизно на 250 000 барелів на добу після удару українських дронів по ключовій насосній станції «Калейкіно» у Татарстані. Під скорочення найбільше потрапив виробник «Татнєфть». Інцидент може посилити проблеми росії з експортом нафти на тлі жорсткіших західних санкцій та вже зупинених постачань до Угорщини і Словаччини.

Атака на вузлову станцію: як це впливає на експортну систему

Масштаб скорочення

За даними джерел, знайомих із ситуацією, «Транснєфть» скоротила приймання сирої нафти в систему на приблизно 250 тис. барелів на добу. Для розуміння: барель — це близько 159 літрів нафти. Якщо прийняти, що середня густина нафти, що приймається на ст. Калейкіно, становить близько 846-854 кг/м³, то мова йдеться про зменшення транспортування до 40 тыс. т російської нафти на добу.

Скорочення здебільшого зачепило компанію «Татнєфть» — одного з ключових виробників у Татарстані.

— одного з ключових виробників у Татарстані. Зниження може посилити проблеми з експортом нафти.

Раніше вже фіксувалося падіння відвантажень до Індії та Туреччини на тлі посилення санкцій.

Що сталося на станції «Калейкіно»

У понеділок українські безпілотники вразили насосну станцію «Калейкіно» у Волзькому регіоні Татарстану. Об’єкт розташований поблизу міста Альметьєвськ — більш ніж за 1 200 км від українського кордону.

Потужність станції — близько 1 млн барелів на добу .

. Внаслідок удару сталася пожежа.

Зайнялися два резервуари по 50 тис. метричних тонн кожен.

«Калейкіно» — це стратегічний вузол для транспортування західносибірської нафти. Тут відбувається змішування різних сортів сировини у:

Urals — середньосірчисту експортну суміш;

— середньосірчисту експортну суміш; Siberian Light — легкий малосірчистий сорт.

Станція забезпечує постачання до західних портів росії — зокрема Новоросійська та Приморська — а також у нафтопровід «Дружба», який транспортує нафту до Східної Європи.

Ланцюг збоїв: Європа, санкції та політика

Ситуація ускладнюється тим, що:

Постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини призупинені з 27 січня .

. Київ заявляв, що раніше обладнання трубопроводу на заході України було пошкоджене російським дроном.

Угорщина блокувала нові санкції ЄС проти москви та великий кредит для України.

Таким чином, інцидент із «Калейкіно» може мати не лише економічні, а й політичні наслідки — посилюючи напруження між Україною та країнами, що залишаються залежними від нафти через «Дружбу».

Які ризики для експорту

Ступінь пошкодження ще оцінюється. Проте джерела в галузі попереджають: якщо руйнування значні, це може вплинути:

на обсяги експорту російської нафти;

російської нафти; на якість експортних сумішей через перебої у змішуванні сортів;

через перебої у змішуванні сортів; на стабільність постачання до портів та внутрішніх НПЗ.

Офіційні представники «Транснєфті» та «Татнєфті» оперативно не прокоментували ситуацію.

Висновки

Логістична вразливість трубопровідної інфраструктури підтверджується навіть на відстані 1 200 км від кордону.

підтверджується навіть на відстані 1 200 км від кордону. Ключові насосні станції з потужністю до 1 млн барелів на добу є критичними вузлами, пошкодження яких здатне впливати на міжнародні потоки нафти.

Зупинка постачання через «Дружбу» вже спричиняє політичні суперечки в ЄС.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters