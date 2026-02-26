Після атаки дронів «Транснєфть» скоротила прокачування нафти на 250 тис. барелів на добу

Російська трубопровідна монополія «Транснєфть» зменшила приймання нафти в систему приблизно на 250 000 барелів на добу після удару українських дронів по ключовій насосній станції «Калейкіно» у Татарстані. Під скорочення найбільше потрапив виробник «Татнєфть». Інцидент може посилити проблеми росії з експортом нафти на тлі жорсткіших західних санкцій та вже зупинених постачань до Угорщини і Словаччини.
Атака на вузлову станцію: як це впливає на експортну систему
Масштаб скорочення
За даними джерел, знайомих із ситуацією, «Транснєфть» скоротила приймання сирої нафти в систему на приблизно 250 тис. барелів на добу. Для розуміння: барель — це близько 159 літрів нафти. Якщо прийняти, що середня густина нафти, що приймається на ст. Калейкіно, становить близько 846-854 кг/м³, то мова йдеться про зменшення транспортування до 40 тыс. т російської нафти на добу.
- Скорочення здебільшого зачепило компанію «Татнєфть» — одного з ключових виробників у Татарстані.
- Зниження може посилити проблеми з експортом нафти.
- Раніше вже фіксувалося падіння відвантажень до Індії та Туреччини на тлі посилення санкцій.
Що сталося на станції «Калейкіно»
У понеділок українські безпілотники вразили насосну станцію «Калейкіно» у Волзькому регіоні Татарстану. Об’єкт розташований поблизу міста Альметьєвськ — більш ніж за 1 200 км від українського кордону.
- Потужність станції — близько 1 млн барелів на добу.
- Внаслідок удару сталася пожежа.
- Зайнялися два резервуари по 50 тис. метричних тонн кожен.
«Калейкіно» — це стратегічний вузол для транспортування західносибірської нафти. Тут відбувається змішування різних сортів сировини у:
- Urals — середньосірчисту експортну суміш;
- Siberian Light — легкий малосірчистий сорт.
Станція забезпечує постачання до західних портів росії — зокрема Новоросійська та Приморська — а також у нафтопровід «Дружба», який транспортує нафту до Східної Європи.
Ланцюг збоїв: Європа, санкції та політика
Ситуація ускладнюється тим, що:
- Постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини призупинені з 27 січня.
- Київ заявляв, що раніше обладнання трубопроводу на заході України було пошкоджене російським дроном.
- Угорщина блокувала нові санкції ЄС проти москви та великий кредит для України.
Таким чином, інцидент із «Калейкіно» може мати не лише економічні, а й політичні наслідки — посилюючи напруження між Україною та країнами, що залишаються залежними від нафти через «Дружбу».
Які ризики для експорту
Ступінь пошкодження ще оцінюється. Проте джерела в галузі попереджають: якщо руйнування значні, це може вплинути:
- на обсяги експорту російської нафти;
- на якість експортних сумішей через перебої у змішуванні сортів;
- на стабільність постачання до портів та внутрішніх НПЗ.
Офіційні представники «Транснєфті» та «Татнєфті» оперативно не прокоментували ситуацію.
Висновки
- Логістична вразливість трубопровідної інфраструктури підтверджується навіть на відстані 1 200 км від кордону.
- Ключові насосні станції з потужністю до 1 млн барелів на добу є критичними вузлами, пошкодження яких здатне впливати на міжнародні потоки нафти.
- Зупинка постачання через «Дружбу» вже спричиняє політичні суперечки в ЄС.