ЄС готує повну заборону морських послуг для російської нафти: рішення залежить від G7

Європейський Союз планує запровадити повну заборону на морські послуги для російської сирої нафти, однак остаточне рішення потребує координації з країнами G7. Нова ініціатива може зробити чинний механізм «цінової стелі» неактуальним та суттєво скоротити енергетичні доходи росії.

Повна заборона морських послуг: що пропонує Єврокомісія

20-й пакет санкцій: новий рівень обмежень

На початку лютого 2026 року Європейська комісія в межах підготовки 20-го пакета санкцій проти росії запропонувала повну заборону морських послуг для російської сирої нафти.

Йдеться про заборону на:

морське транспортування;

страхування танкерів;

фінансові та брокерські послуги, пов’язані з перевезенням;

іншу логістичну підтримку операцій.

«Оскільки судноплавство — це глобальний бізнес, ми пропонуємо запровадити повну заборону в координації з партнерами-однодумцями після рішення G7», — заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Таким чином, ЄС визнає: без узгоджених дій із країнами «Великої сімки» (G7 — група семи найбільш розвинених економік світу) ефективність заборони буде обмеженою.

Позиція санкційного представника ЄС

Спеціальний посланець ЄС із санкцій Девід О’Салліван підтвердив, що питання потребує спільного рішення з G7. За його словами, консультації між ЄС і представниками «сімки» відбудуться найближчими тижнями.

Водночас наразі Євросоюз застосовує чинний механізм цінової стелі на російську нафту.

«Європейський Союз чітко дав зрозуміти, що наразі ми застосовуємо цінову стелю на нафту, яку нещодавно знижено до 44 доларів за барель», — зазначив Девід О’Салліван.

Він також підкреслив, що доходи росії від нафти й газу «різко скоротилися останніми місяцями», і політика тиску продовжиться.

Механізм цінової стелі: як він працює

Із 1 лютого 2026 року діє оновлений автоматичний механізм адаптації граничної ціни:

Нова межа становить 44,10 долара за барель .

. Це на 15% нижче середньої ринкової ціни на російську нафту Urals за попередній 22-тижневий період.

середньої ринкової ціни на російську нафту Urals за попередній 22-тижневий період. Механізм є динамічним, тобто автоматично коригується залежно від ринку.

За чинними правилами західні компанії можуть надавати морські послуги для перевезення російської нафти лише за умови, що вона продається за ціною, не вищою за встановлену межу.

Повна заборона морських послуг зробить цей механізм фактично неактуальним, оскільки будь-які операції будуть заборонені незалежно від ціни.

Проблема «тіньового флоту»

Застосування цінової стелі дало змішані результати. росія переорієнтувала значні обсяги експорту нафти на так званий «тіньовий флот» — мережу танкерів і посередників, які працюють поза західною юрисдикцією.

Використовуються судна зі складною структурою власності;

Залучаються альтернативні трейдери;

Застосовуються нетипові маршрути постачання.

Саме тому ЄС прагне посилити режим обмежень і зменшити можливості обходу санкцій.

Що означає можливе рішення для ринку

Якщо G7 підтримає ініціативу, повна заборона може призвести до:

додаткового скорочення доходів росії від експорту нафти ;

; ускладнення пошуку покупців російської сировини;

зростання логістичних витрат для альтернативних схем транспортування;

переформатування глобальних потоків сирої нафти.

Рішення ЄС та G7 стане одним із ключових факторів, що впливатимуть на структуру світового нафтового ринку у 2026–2027 роках.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com