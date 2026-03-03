Нафта злетіла до $84: ринок закладає ризик реальної блокади Ормузької протоки

Март 03, 2026.

Світові ціни на нафту зросли на 8% за ранок 3 березня 2026 року на тлі ескалації війни навколо Ірану та фактичної зупинки танкерного трафіку через Ормузьку протоку. Ринок реагує не лише на заяви сторін, а й на практичний ефект — судновласники не ризикують проходити стратегічним маршрутом, через який проходить близько п’ятої частини світової торгівлі нафтою і газом.

Ціни реагують миттєво: +8% за ранок

Станом на 7:00 ранку за східноамериканським часом міжнародний еталон Brent Crude зріс на 8,36% — до $84,24 за барель.

Американський еталон WTI Crude подолав позначку $75 і торгувався по $76,93 за барель, додавши 8% за день.

  • Напередодні, у понеділок, котирування вже підскочили на 10%.
  • Сумарна динаміка за дві сесії — майже двозначне зростання.
  • Ринок переходить у фазу закладання ризику фізичного дефіциту, а не лише геополітичної премії.

Військова операція та фактор часу

Поштовхом до нового витка зростання стала заява президента США Дональда Трампа, який повідомив, що військова операція проти Ірану під назвою Epic Fury може тривати довше, ніж прогнозовані чотири тижні.

«Скільки буде потрібно… Від самого початку ми прогнозували чотири–п’ять тижнів, але маємо можливість діяти значно довше», — заявив Дональд Трамп.

  • Первинний горизонт — 4–5 тижнів.
  • Фактичний сигнал ринку — операція може бути безстроковою.
  • Чим довший конфлікт — тим вища ймовірність системних перебоїв у «постачанні».

Ормузька протока: вузьке місце глобальної енергетики

Іран заявив про закриття Ормузької протоки — стратегічного морського коридору між Іраном та Оманом, через який проходить приблизно 20% світової торгівлі нафтою та газом.

Радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (військово-політична структура Ірану) Ебрагім Джаббарі заявив:

«Протока закрита. Якщо хтось спробує пройти, герої Революційної гвардії та регулярного флоту спалять ці кораблі».

Водночас Центральне командування США заперечує офіційне закриття протоки, про що повідомив телеканал Fox News.

Однак для ринку важливий не формальний статус «відкрита/закрита», а поведінка учасників:

  • Судновласники та трейдери фактично припинили проходження маршруту.
  • Жодна компанія не готова перевіряти серйозність погроз Тегерана.
  • Трафік танкерів де-факто зупинено.

Сценарій $100–120 за барель

Аналітики попереджають: якщо рух через протоку не буде частково відновлений протягом трьох тижнів, ціни можуть легко досягти:

  • $100 за барель — базовий сценарій ескалації;
  • $120 за барель — у разі затяжного блокування.

Таким чином, нинішні $84 за Brent — це лише початковий рівень реакції на ризик, а не пікове значення.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

