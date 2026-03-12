Греція обмежує маржу на пальне, щоб стримати ціновий стрибок на тлі нафтової турбулентності

Греція негайно запроваджує обмеження прибутковості в сегменті пального та товарів першої потреби, щоб стримати подорожчання на тлі нестабільності на Близькому Сході. Заходи діятимуть до 30 червня. У центрі рішення — жорстка фіксація граничної маржі в ланцюгу «нафтопереробка — оптова торгівля — АЗС», що має зменшити ризики спекулятивного розгону котирувань нафтопродуктів для кінцевих споживачів.

Рішення влади прямо спрямоване на стримування цін на нафтопродукти. Грецький уряд оголосив про обмеження маржі на пальне, аби не допустити нового цінового сплеску після недавнього зростання нафтових котирувань.

Заходи набирають чинності негайно .

. Термін дії — до 30 червня .

. Премєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що уряд окремо конкретизує параметри обмеження прибуткових марж у пальному та товарах супермаркетів.

Ми надсилаємо сигнал, що ця економічна турбулентність не повинна призвести до спекулятивних явищ, які загострять уже наявну проблему. — Кіріакос Міцотакіс

Ключовий антикризовий механізм — ліміт маржі на кожному етапі продажу пального. Це прямий адміністративний захід для стабілізації роздрібних цін на бензин і дизель.

Компаніям, що торгують нафтопродуктами та постачають їх на АЗС, заборонено додавати понад 5 євроцентів на літрі до ціни бензину й дизелю порівняно з ціною постачання з нафтопереробних заводів.

до ціни бензину й дизелю порівняно з ціною постачання з нафтопереробних заводів. Роздрібним станціям заборонено додавати понад 12 євроцентів на літрі до ціни продажу пального споживачам.

Висновок: уряд намагається не допустити перенесення зовнішнього нафтового шоку в роздрібні ціни в повному обсязі. Обгрунтування: у матеріалі прямо зазначено, що обмеження вводяться, щоб тримати ціни під контролем і запобігти подальшим стрибкам.

Підставою для втручання стало вже зафіксоване подорожчання дизелю. Йдеться не про превентивний крок без цифр, а про реакцію на конкретну цінову динаміку.

Середня ціна дизелю в Греції зросла більш ніж на 17% з 27 лютого , за офіційними даними.

з , за офіційними даними. Світові ціни на нафту останніми днями різко підскочили, а потім знизилися, але залишилися вищими за рівні, що були до початку війни.

Висновок: влада діє у відповідь на вже реалізований імпортований ціновий тиск. Обгрунтування: зростання середньої ціни дизелю більш ніж на 17% за короткий період свідчить, що ринок нафтопродуктів уже відреагував на глобальний нафтовий стрес.

Логіка рішення побудована на обмеженні спекулятивної складової в ціні пального. Уряд не заявляє про зниження світових нафтових котирувань, але намагається стримати внутрішнє накручування маржі.

Обмеження встановлено одночасно для оптової ланки і для роздрібної ланки .

і для . Таким чином, регулювання охоплює весь канал доведення пального до споживача.

Паралельно Греція обмежує валову маржу на продовольство та ключові побутові товари на рівнях 2025 року, демонструючи ширший курс на антиінфляційне стримування.

Висновок: урядова модель спрямована не лише на стабілізацію котирувань нафтопродуктів, а й на зменшення цінового тиску для кінцевих споживачів. Обгрунтування: ліміт у 5 євроцентів на літрі для оптового сегмента і 12 євроцентів на літрі для АЗС прямо обмежує можливість подальшого розширення маржі в роздрібній ціні.

Політичний сигнал Афін полягає в тому, що ринок пального має працювати в умовах кризи без спекулятивного перегріву.

Уряд прямо повязує нові заходи з турбулентністю на Близькому Сході.

Мета — не допустити, щоб зовнішня нестабільність автоматично трансформувалася в нову хвилю зростання цін усередині країни.

Висновок

Греція робить ставку на короткострокове адміністративне стримування цін на пальне як інструмент захисту споживача. Заходи вводяться негайно, мають визначений строк дії до 30 червня і жорстко фіксують межі прибутковості саме там, де формується кінцева ціна бензину та дизелю.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg