Нафта повернулася до рівнів до американо-іранської війни після зростання пропозиції та знижок Саудівської Аравії

Обновлено: Июль 07, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Нафта повернулася до рівнів до американо-іранської війни після зростання пропозиції та знижок Саудівської Аравії

Brent 6 липня закрився на рівні 71,99 дол./бар., а WTI — 68,55 дол./бар. Ринок відреагував на збільшення цільових обсягів видобутку ОПЕК+, зниження офіційних цін Саудівської Аравії для Азії та поступове відновлення виходу танкерів із Перської затоки.

Зростання доступної пропозиції послабило ризикову премію в нафтових цінах

Reuters повідомило 6 липня, що ціни на нафту знизилися до рівнів, близьких до періоду до американо-іранської війни. Ф’ючерси Brent подешевшали на 13 центів, або 0,2%, до 71,99 дол./бар., а WTI — на 14 центів, або 0,2%, до 68,55 дол./бар.

Серед головних чинників зниження агентство назвало рішення ОПЕК+ підвищити цільові обсяги видобутку з серпня ще на 188 тис. бар./добу, зниження Саудівською Аравією офіційної ціни Arab Light для азійських покупців та подальше розблокування танкерного руху через Ормузьку протоку.

Саудівська Аравія встановила серпневу ціну Arab Light для Азії на 1,50 дол./бар. нижче середнього рівня Oman/Dubai. За даними Reuters, це найбільше місячне зниження з початку обліку агентства у 2003 році. Водночас ADNOC продавала нафту через тендери зі знижками, що посилило сигнал про конкуренцію між виробниками.

Для ринку нафтопродуктів це важливо через зміну базової вартості сировини для переробки. Нижча ціна нафти може впливати на котирування дизельного пального, але джерело пов’язує поточний рух цін насамперед із пропозицією нафти, логістикою в Перській затоці та рішеннями виробників.

«Зниження все ще зумовлене тим, що раніше заблоковані танкери змогли вийти із Затоки, що збільшило обсяг нафти на воді», — заявив аналітик UBS Джованні Стауново.

«Вони продають на ринку, що падає, залишаючи мало надій на швидке відновлення цін», — заявив аналітик PVM Тамаш Варга.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3058)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: