Нафта повернулася до рівнів до американо-іранської війни після зростання пропозиції та знижок Саудівської Аравії

Brent 6 липня закрився на рівні 71,99 дол./бар., а WTI — 68,55 дол./бар. Ринок відреагував на збільшення цільових обсягів видобутку ОПЕК+, зниження офіційних цін Саудівської Аравії для Азії та поступове відновлення виходу танкерів із Перської затоки.

Зростання доступної пропозиції послабило ризикову премію в нафтових цінах

Reuters повідомило 6 липня, що ціни на нафту знизилися до рівнів, близьких до періоду до американо-іранської війни. Ф’ючерси Brent подешевшали на 13 центів, або 0,2%, до 71,99 дол./бар., а WTI — на 14 центів, або 0,2%, до 68,55 дол./бар.

Серед головних чинників зниження агентство назвало рішення ОПЕК+ підвищити цільові обсяги видобутку з серпня ще на 188 тис. бар./добу, зниження Саудівською Аравією офіційної ціни Arab Light для азійських покупців та подальше розблокування танкерного руху через Ормузьку протоку.

Саудівська Аравія встановила серпневу ціну Arab Light для Азії на 1,50 дол./бар. нижче середнього рівня Oman/Dubai. За даними Reuters, це найбільше місячне зниження з початку обліку агентства у 2003 році. Водночас ADNOC продавала нафту через тендери зі знижками, що посилило сигнал про конкуренцію між виробниками.

Для ринку нафтопродуктів це важливо через зміну базової вартості сировини для переробки. Нижча ціна нафти може впливати на котирування дизельного пального, але джерело пов’язує поточний рух цін насамперед із пропозицією нафти, логістикою в Перській затоці та рішеннями виробників.

«Зниження все ще зумовлене тим, що раніше заблоковані танкери змогли вийти із Затоки, що збільшило обсяг нафти на воді», — заявив аналітик UBS Джованні Стауново.

«Вони продають на ринку, що падає, залишаючи мало надій на швидке відновлення цін», — заявив аналітик PVM Тамаш Варга.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.