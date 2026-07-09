Загострення навколо Ормузу створило ризик нового тиску на ціни для британських водіїв

Обновлено: Июль 09, 2026. Тэги: , , , , , , ,

The Guardian 8 липня повідомила, що після атак на танкери біля Ормузької протоки Brent піднімалася більш ніж до $80 за барель. Видання пов’язало це з ризиком нового тиску на енергетичні витрати домогосподарств і ціни на пальне у Великій Британії.

Оптові ціни вже передавалися на АЗС швидше, ніж раніше

За даними The Guardian, Brent у середу підскочила майже на 6% і перевищила $80 за барель, досягнувши найвищого рівня з моменту оголошення перемир’я між США та Іраном. Видання також зазначило, що щонайменше чотири нафтові й газові танкери розвернулися від спроби пройти протокою, посилаючись на дані відстеження суден.

На європейському енергетичному ринку загострення спричинило зростання газових цін. Бенчмарк-контракт TTF у Нідерландах збільшився більш ніж на €2,40 — до €49 за МВт-год, а британський еквівалент зріс на 6 пенсів — до 116,75 пенса за терм.

Для ринку автомобільного пального The Guardian навела коментар AA. Організація зазначила, що завершення перемир’я є негативним сигналом для британських цін на АЗС, але також наголосила: нещодавнє зниження цін на бензин і дизель загалом відстежувало падіння гуртових витрат і передавалося на заправки швидше, ніж зазвичай очікували б раніше.

«Це новина, яку британські водії не хотіли чути напередодні літніх поїздок наприкінці місяця. Завершення перемир’я є тривожним для британських цін на АЗС, але ще не все втрачено», — сказав Люк Босдет, речник AA.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Guardian.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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