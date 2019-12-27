Нафтогаз отримав від Газпрому 2,9 млрд дол. — залишок за рішенням арбітражу

27 грудня 2019 р НАК «Нафтогаз України» підтверджує отримання від ПАТ «Газпром» 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року. Таким чином, сумарно за результатами транзитного арбітражу Нафтогаз отримав від Газпрому 5 млрд дол.



Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Сьогоднішній платіж Газпрому включає погашення як невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд дол.), так і відсотків, накопичених з дати оголошення рішення 28 лютого 2018 року.

Нафтогаз вітає визнання російською стороною необхідності виконувати рішення арбітражів 2017-2018 р.р. та її намір продовжувати транспортування газу в ЄС територією України.

Сторони продовжують переговори щодо умов подальшої співпраці після завершення чинного контракту 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу щодо більшості важливих питань в спорі з Газпромом.

Трибунал підтвердив порушення Газпромом зобов’язань щодо обсягів транзиту та присудив компенсацію Нафтогазу в розмірі 4,63 млрд дол. Це рішення означає, що Газпром мав сплатити Нафтогазу близько 2,56 млрд дол., з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений в 2014 та 2015 роках.

Першу частину компенсації, 2,1 млрд дол. з присуджених 4,63 млрд дол. (45%) Нафтогаз отримав у вигляді газу, що був поставлений Газпромом в 2014 році. Нафтогаз відобразив цю частину виграшу у звітності за 2017 рік і сплатив відповідні податки і дивіденди до державного бюджету у 2018 році.

«Термінал»писав, три мільярди доларів, які Газпром має виплатити Нафтогазу за рішенням Стокгольмського арбітражу, використають на декілька цілей. Про це заявив депутат Андрій Герус, голова енергетичного комітету Ради, в ефірі Громадського радіо. Він зазначив, що 3 мільярди доларів, які погодився виплатити Газпром — відчутна сума для Нафтогазу. «По-перше, у них є певні кредити, тобто це може бути погашення кредитів. Друге, це можуть бути кошти, які можуть інвестуватися у збільшення видобутку газу, це також важливо. І третє — Нафтогаз це держана компанія, відповідно це дивіденди для держави — це поповнення державного бюджету», — розповів Герус в ефірі програми «Нині вже» на hromadske.