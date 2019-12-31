Нафтогаз, ОГТСУ та Газпром підписали пакет угод щодо транзиту газу: деталі документів

У Відні представники НАК «Нафтогаз України», Оператора ГТС України та ПАТ «Газпром» підписали угоди, необхідні для продовження транзиту російського газу територією України до 2024 року включно.

Про це повідомила прсслужба НАК «Нафтогаз».

Досягнення цього результату стало можливим завдяки системній роботі команди Нафтогазу, спрямованій на роз’яснення ризиків будівництва «Північного потоку – 2″, запровадження урядом США проти нього санкцій, якісному проведенню анбандлінгу і ефективній роботі Нафтогазу в арбітражах, заявили в компанії.

До пакету угод входять:

1. Міжоператорська угода між Оператором ГТС України (ОГТСУ) та Газпромом, яка визначає технічні регламенти і правила взаємодії між операторами суміжних мереж (interconnection agreement).

2. Договір про організацію транзиту між Нафтогазом та Газпромом, у якому зафіксовані умови та обсяги транзиту на найближчі п’ять років.

3. Мирова угода між Нафтогазом та Газпромом, згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій за контрактами 2009 року.

Всі три угоди підписані на виконання протоколу зустрічі, яка відбулася у Берліні та Мінську 19-20 грудня цього року за участі представників ЄС, України і РФ, а також Нафтогазу, ОГТСУ та Газпрому.

Угоди, зокрема, передбачають:

виплату Газпромом 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу від грудня 2017 та лютого 2018 року. Нафтогаз отримав ці кошти 27 грудня 2019 року;

відкликання всіх арбітражних судових позовів, за якими не прийняті кінцеві рішення;

зняття арештів на майно, активи і грошові кошти Газпрому, а також відмова у майбутньому від всіх можливих претензій та позовів за контрактами січня 2009 року;

мінімальні обсяги транзиту за роками зафіксовані у наступних розмірах: 2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021 – 2024 роки – по 40 млрд куб. м газу щорічно.

Нафтогаз відзначив зацікавленість Газпрому у можливості у майбутньому відновити постачання газу в Україну з урахуванням принципу формування вартості газу на базі ціни європейського хаба NCG. Питання щодо постачання газу не є частиною пакетних домовленостей.

Підписані угоди також не стосуються питання судових позовів підприємств групи Нафтогаз проти Російської Федерації щодо захоплених активів групи в АР Крим.

За результатами підписання угод Україна отримає гарантований дохід від транзиту на найближчі п’ять років. Визначеність щодо майбутнього транзиту надає нові можливості розвитку газового ринку країни та продовження реформ в енергетиці, збереження робочих місць у галузі транспортування газу та майбутні замовлення для українських виробників промислового обладнання, пов’язані з технічною підтримкою роботи української ГТС. Також будуть зменшені курсові ризики, пов’язані з недоотриманням значних валютних надходжень.

«Підписані угоди є результатом прийнятного компромісу. Головним результатом домовленостей є отримання майже 3 млрд доларів від Газпрому та те, що українська ГТС буде завантажена і зможе наступні п’ять років працювати беззбитково. Транзит не буде перерваний, і його буде здійснювати незалежний сертифікований оператор. Крім того, скасовуються численні ризики, у тому числі, для фінансової системи країни, які могли реалізуватись у разі припинення транзиту. Ми вдячні Європейській Комісії за її послідовну позицію, яка свідчить про визнання надійності та ефективності української ГТС, а також американським партнерам за підтримку енергетичної безпеки на європейському континенті», – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.