Герус розповів, з яким навантаженням працює Бурштинська ТЕС

На Бурштинській теплоелектростанції працює 7 енергоблоків, які в основному працюють на експорт в Угорщину — наразі це найбільша діюча ТЕС в Україні.

Про це написав Про це написав голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у Facebook.

“Вимушений простій” — це коли ніякого простою немає, коли і надалі, як і раніше, на Бурштинській ТЕС працює 7 енергоблоків, які в основному працюють на експорт в Угорщину. На сьогодні це найбільша працююча ТЕС в Україні”, — написав Герус.

Він нагадав, що місяць тому “ДТЕК Західенерго” заявила про вимушену зупинку Бурштинської ТЕС (Івано-Франківська область).

“Нібито через “імпорт електричної енергії із РФ та Білорусі”, що само по собі абсурдно, бо Бурштинська ТЕС знаходиться у Бурштинському енергоострові, куди е/е із РФ та Білорусі не може потрапити навіть теоретично. Подібна ситуація і на Добротвірській ТЕС (Львівська область). Там також “вимушений простій”, хоча як і раніше працює 2 блоки на експорт у Польщу”, — заявив голова комітету.