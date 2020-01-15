АМКУ розпочав поглиблене дослідження дій учасників ринків нафтопродуктів вимогам конкурентного законодавства

Обновлено: Январь 15, 2020. Тэги: , , , ,

АМКУ розпочав поглиблене дослідження дій учасників ринків нафтопродуктів вимогам конкурентного законодавства

За результатами проведеного Комітетом у грудні 2019 року аналізу ринків роздрібної торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом через мережі стаціонарних АЗС, встановлено, що рівень роздрібних цін в Україні не корелюється зі змінами факторів, що впливають їх формування.

Про це повідомляється на сайті кабміну.

З метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, Комітет 05.12.2019 надав

  • ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (бренд WOG),
  • ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» (бренд OKKO),
  • ПАТ «УКРНАФТА» (бренд UKRNAFTA), ПІІ «АМІК Україна» (бренд AMIC Energy),
  • ТОВ «Альянс Холдинг» (бренд SHELL), ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (бренд SOCAR),
  • ПП «Укрпалетсистем» (бренд UPG), ТОВ «ГЛУСКО Рітейл» (бренд GLUSCO)

обов’язкові для розгляду рекомендації № 67-рк (Рекомендації), а саме: вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне паливо на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку.

Після надання Комітетом Рекомендацій ціни на стелах поступово знизились, а саме:

  • роздрібні ціни на бензин марки А-95 на АЗС, що працюють під брендами WOG, OKKO, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG, GLUSCO, знизилися більш, ніж на 2 грн/л; на АЗС, що працюють під брендом UKRNAFTA, — на 1грн/л;
  • роздрібні ціни на дизельне паливо на АЗС, що працюють під брендами WOG, OKKO, SHELL, SOCAR знизилися більш, ніж на 2 грн/л; на АЗС, що працюють під брендами AMIC Energy, UKRNAFTA, UPG, GLUSCO – більш, ніж на 1 грн/л.

Водночас надана учасниками ринку інформація за результатами розгляду Рекомендацій не містить достатнього обґрунтування рівня встановлених цін на АЗС.  У зв’язку із зазначеним, наразі Комітетом розпочато поглиблене дослідження відповідності дій учасників ринків роздрібної торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом вимогам законодавства про захист економічної конкуренції.

У разі виявлення в діях учасників ринків роздрібної торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Комітетом буде вжито відповідних заходів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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