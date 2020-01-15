АМКУ розпочав поглиблене дослідження дій учасників ринків нафтопродуктів вимогам конкурентного законодавства

За результатами проведеного Комітетом у грудні 2019 року аналізу ринків роздрібної торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом через мережі стаціонарних АЗС, встановлено, що рівень роздрібних цін в Україні не корелюється зі змінами факторів, що впливають їх формування.

Про це повідомляється на сайті кабміну.

З метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, Комітет 05.12.2019 надав

ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (бренд WOG),

ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» (бренд OKKO),

ПАТ «УКРНАФТА» (бренд UKRNAFTA), ПІІ «АМІК Україна» (бренд AMIC Energy),

ТОВ «Альянс Холдинг» (бренд SHELL), ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (бренд SOCAR),

ПП «Укрпалетсистем» (бренд UPG), ТОВ «ГЛУСКО Рітейл» (бренд GLUSCO)

обов’язкові для розгляду рекомендації № 67-рк (Рекомендації), а саме: вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне паливо на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку.

Після надання Комітетом Рекомендацій ціни на стелах поступово знизились, а саме:

роздрібні ціни на бензин марки А-95 на АЗС, що працюють під брендами WOG, OKKO, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG, GLUSCO, знизилися більш, ніж на 2 грн/л; на АЗС, що працюють під брендом UKRNAFTA, — на 1грн/л;

роздрібні ціни на дизельне паливо на АЗС, що працюють під брендами WOG, OKKO, SHELL, SOCAR знизилися більш, ніж на 2 грн/л; на АЗС, що працюють під брендами AMIC Energy, UKRNAFTA, UPG, GLUSCO – більш, ніж на 1 грн/л.

Водночас надана учасниками ринку інформація за результатами розгляду Рекомендацій не містить достатнього обґрунтування рівня встановлених цін на АЗС. У зв’язку із зазначеним, наразі Комітетом розпочато поглиблене дослідження відповідності дій учасників ринків роздрібної торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом вимогам законодавства про захист економічної конкуренції.

У разі виявлення в діях учасників ринків роздрібної торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Комітетом буде вжито відповідних заходів.