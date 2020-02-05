Укргазвидобування і канадська Vermilion подали заявки на розробку нафтогазових ділянок

Укргазвидобування і Vermilion Ukraine Exploration, дочірня компанія канадської нафтогазової компанії Vermilion Energy, подали спільні заявки на участь у 2-х конкурсах на укладення угод про розподіл вуглеводнів (УРП), які видобуватимуться у межах ділянок Грунівська і Охтирська.

Про це повідомила пресслужба Укргазвидобування.

Грунівська ділянка розташована в межах Сумської та Полтавської областей, її загальна площа – 1082,95 кв. км. Охтирська знаходиться на території Сумської, Полтавської та Харківської областей, загальна площа – 672 кв. км.

«Для нарощування видобутку газу в Україні потрібно робити ставку на нові проекти, нові технології, нові компетенції. Це вже наша друга участь в конкурсах на укладення УРП спільно з одним із найкращих експертів з розвідки вуглеводнів, канадською компанією Vermilion Energy. Перший досвід був успішним, і ми розраховуємо на прозорість і відкритість цьогорічних конкурсів. Унікальність наших спільних заявок полягає в сплаві кращих українських практик і сучасних західних підходів, які здатен привнести Vermilion. Ми маємо спільні цінності і спільні цілі – відкривати нові родовища, реалізовувати унікальні для України проекти, що наближатимуть її до енергетичної незалежності», – підсумував директор дивізіону «Інтегрований газовий бізнес» НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов.

Результати конкурсів очікуються впродовж місяця. У разі перемоги та успішних переговорів з урядом України Укргазвидобування та Vermilion зобов’язуються вносити інвестиції та розподіляти отримані прибутки у пропорції 50/50. Відповідно до домовленостей, оператором виконання робіт на етапі геологічного вивчення ділянки виступатиме Vermilion. Укргазвидобування матиме переважне право надавати свої послуги і виконувати роботи для Vermilion, зокрема бурові верстати та інші сервіси, за умови відповідності пропозиції галузевим стандартам та конкурентоздатності. Партнери беруть на себе значні зобов’язання щодо залучення українських фахівців. На етапі геологорозвідки до робіт буде залучено мінімум 50% вітчизняного персоналу, на етапі розробки – мінімум 75%.