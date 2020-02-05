Укргазвидобування і канадська Vermilion подали заявки на розробку нафтогазових ділянок

Обновлено: Февраль 05, 2020. Тэги: ,

Укргазвидобування і канадська Vermilion подали заявки на розробку нафтогазових ділянок

Укргазвидобування і Vermilion Ukraine Exploration, дочірня компанія канадської нафтогазової компанії Vermilion Energy, подали спільні заявки на участь у 2-х конкурсах на укладення угод про розподіл  вуглеводнів (УРП), які видобуватимуться у межах ділянок Грунівська і Охтирська.

Про це повідомила пресслужба Укргазвидобування.

Грунівська ділянка розташована в межах Сумської та Полтавської областей, її загальна площа – 1082,95 кв. км. Охтирська знаходиться на території Сумської, Полтавської та Харківської областей, загальна площа – 672 кв. км.

«Для нарощування видобутку газу в Україні потрібно робити ставку на нові проекти, нові технології, нові компетенції. Це вже наша друга участь в конкурсах на укладення УРП спільно з одним із найкращих експертів з розвідки вуглеводнів, канадською компанією Vermilion Energy. Перший досвід був успішним, і ми розраховуємо на прозорість і відкритість цьогорічних конкурсів. Унікальність наших спільних заявок полягає в сплаві кращих українських практик і сучасних західних підходів, які здатен привнести Vermilion. Ми маємо спільні цінності і спільні цілі – відкривати нові родовища, реалізовувати унікальні для України проекти, що наближатимуть її до енергетичної незалежності», – підсумував директор дивізіону «Інтегрований газовий бізнес» НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов.

Результати конкурсів очікуються впродовж місяця. У разі перемоги та успішних переговорів з урядом України Укргазвидобування та Vermilion зобов’язуються вносити інвестиції та розподіляти отримані прибутки у пропорції 50/50. Відповідно до домовленостей, оператором виконання робіт на етапі геологічного вивчення ділянки виступатиме Vermilion. Укргазвидобування матиме переважне право надавати свої послуги і виконувати роботи для Vermilion, зокрема бурові верстати та інші сервіси, за умови відповідності пропозиції галузевим стандартам та конкурентоздатності. Партнери беруть на себе значні зобов’язання щодо залучення українських фахівців. На етапі геологорозвідки до робіт буде залучено мінімум 50% вітчизняного персоналу, на етапі розробки – мінімум 75%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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