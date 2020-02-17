На РАЕС розвантажили енергоблок

Обновлено: Февраль 17, 2020. Тэги: ,

На РАЕС розвантажили енергоблок

На Рівненській АЕС енергоблок №3 розвантажено до 400 МВт для ревізії обладнання.

Про це повідомляє пресслужба ДП НАЕК «Енергоатом».

«17 лютого 2020 року о 16:37 розпочато розвантаження енергоблоку №3 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС до 400 МВт для ревізії торцевого ущільнення турбоживильного насоса №2. Орієнтовна дата відновлення потужності – 12 год. 18 лютого 2020 року», — йдеться в повідомленні.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було, зазначили в компанії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Читайте також в «Терміналі», енергоблок №1 Рівненської АЕС 14 лютого 2020 року підключено до енергосистеми України після проведення планово-попереджувального ремонту.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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