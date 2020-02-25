Електронний кабінет надрокористувача запрацює у квітні — Опімах

Електронний кабінет надрокористувача запрацює у квітні, сервіс запускатимуть у два етапи.

Про це під час звіту за 2019 рік, що був представлений в Укрінформі, сказав голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.

«Ми віримо, що у електронному онлайн-режимі знаходиться майбутнє галузі, як і взагалі відносин держави та бізнесу. Ми працюємо над розширенням інфраструктури електронного кабінету надрокористувача. Розраховуємо, що він буде запущений у квітні», — зазначив Опімах.

На першому етапі надрокористувачі зможуть отримувати, продовжувати строк дії, переоформлювати спецдозволи, що буде інтегруватися з кадастровою картою України.

На другому етапі буде додано можливість подання звітів онлайн, відслідковування статусу документів, номінування ділянки на аукціон.

«Впровадження другого етапу заплановано на червень 2020 року», — додав Опімах.