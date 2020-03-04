Заборгованість перед ОГТСУ за небаланси в січні складає 580 млн грн

В січні 2020 року учасники ринку створили значні небаланси в системі – відібрали з ГТС 93,8 млн куб. м природного газу та не компенсували їхню вартість. Це спровокувало виникнення боргу перед Оператором ГТС в розмірі 579,6 млн грн, 70% якого накопичили облгази Групи РГК.

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

Станом на 15 лютого 2020 року, по завершенню балансуючого періоду, негативні небаланси учасників ринку за січень були нараховані в розмірі 123,8 млн куб. м газу на загальну суму 770,3 млн грн.

Із них на долю газовидобувних компаній припадає 2,6 млн куб. м, частка постачальників газу складає 27,2 млн куб. м, а основні обсяги негативних небалансів (76%) припадають на операторів ГРМ (облгази) – 94 млн куб. м газу.

За цей період позитивні небаланси учасників ринку склали 278,3 млн куб. м газу, або 1521,9 млн грн. В січні 99% обсягів позитивних небалансів створили постачальники газу – 274,9 млн куб. м. На долю газовидобувних компаній припадає 3,2 млн куб м, а на операторів ГРМ – всього 0,2 млн куб. м.

Зі свого боку Оператор ГТС вже повністю розрахувався з учасниками ринку за позитивні небаланси.

В той же час обсяг розрахунків за негативні небаланси перед Оператором ГТС за січень склав всього 3%. Станом на 02 березня 2020 року заборгованість ОГРМ (облгазів) складає 579,6 млн грн.

Найбільшим боржником нового оператора ГТС стала Група РГК. Облгази цієї Групи в січні 2020 року допустили на своїх мережах несанкціоновані відбори газу обсягом 65,7 млн куб. м загальною вартістю 414 млн грн.

Проблема так званих несанкціонованих відборів газу операторами ГРМ залишається не вирішеною ще з 2015 року. Це призвело до накопичення безнадійної заборгованості у попереднього оператора ГТС (АТ «Укртрансгаз») у розмірі більше 44 млрд грн за період з 2015 по 2019 рік. Фактично такий безнадійний борг унеможливлював повне виконання оператором ГТС програм ремонтів та капітального будівництва, що створювало ризики безпечної експлуатації ГТС України.

Тепер через проблему неоплачуваних облгазами відборів газу існує реальна загроза фінансовій стабільності нового незалежного Оператора ГТС. За попередніми розрахунками розмір такої безнадійної заборгованості може досягнути 10 млрд грн вже до кінця 2020 року. Тобто весь прибуток від нової транзитної угоди з Газпромом буде витрачено на закупівлю газу для покриття неоплачуваних відборів облгазів, а держава не зможе отримати дивіденди від роботи ТОВ «Оператор ГТС України».

ТОВ «Оператор ГТС України» звертається до НКРЕКП с вимогою вжити необхідних заходів щодо вирішення цієї проблеми.