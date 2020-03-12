Саудовская Аравия планирует поставлять нефть по рекордно низкой цене, — Bloomberg

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене 25 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу с большой скидкой, по цене 25 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, Саудовская Аравия готова поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене 25 долларов за баррель. Издание пишет, что так европейский нефтяной рынок «превратится в место наиболее ожесточенной борьбы за нефть между эр-Риядом или Москвой».

Ранее «Терминал» писал о том, что Ирак и Кувейт снизили цены на нефть после Саудовской Аравии.