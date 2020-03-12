Ирак и Кувейт снизили цены на нефть после Саудовской Аравии

Обновлено: Март 12, 2020. Тэги: , , , , , , ,

Ирак и Кувейт снизили цены на нефть после Саудовской Аравии

Ведущие члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и снизили цены на нефть.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ирак снизил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light на пять долларов. В то же время местная госкомпания State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в апреле увеличить объем экспорта. Кувейт уменьшил цены для покупателей из Азии на шесть долларов за баррель сорта Arab Medium и также намерен повысить уровень продаж. Стоимость поменялась для покупателей в Азии при приобретении «черного золота» в апреле.

Агентство отмечает, что это произошло на фоне ценовой войны Саудовской Аравии и России, которая, как считается, угрожает бюджетам стран-производителей и подрывает рыночную стоимость котирующихся энергетических компаний. Поводом для противостояния послужило то, что ранее Россия отвергла предложение ОПЕК дополнительно снизить добычу нефти на полтора миллиона баррелей в сутки до конца текущего года.

«Терминал» писал, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг утром снизились в цене до 34,26 доллара за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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