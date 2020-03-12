Ирак и Кувейт снизили цены на нефть после Саудовской Аравии

Ведущие члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и снизили цены на нефть.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ирак снизил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light на пять долларов. В то же время местная госкомпания State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в апреле увеличить объем экспорта. Кувейт уменьшил цены для покупателей из Азии на шесть долларов за баррель сорта Arab Medium и также намерен повысить уровень продаж. Стоимость поменялась для покупателей в Азии при приобретении «черного золота» в апреле.

Агентство отмечает, что это произошло на фоне ценовой войны Саудовской Аравии и России, которая, как считается, угрожает бюджетам стран-производителей и подрывает рыночную стоимость котирующихся энергетических компаний. Поводом для противостояния послужило то, что ранее Россия отвергла предложение ОПЕК дополнительно снизить добычу нефти на полтора миллиона баррелей в сутки до конца текущего года.

«Терминал» писал, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг утром снизились в цене до 34,26 доллара за баррель.

