На час карантину уряд заборонить відключати електрику населенню

Кабінет міністрів на засіданні має ухвалити рішення про заборону відключення електроенергії населенню.
Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
«На засідання уряду, серед іншого, буде ухвалено низку важливих рішень, зокрема, заборона відключати електроенергію для населення», — зазначив глава держави.
Президент наголосив, що НБУ, Мінфін та Мінекономіки до кінця тижня мають розрахувати програму кредитних канікул для бізнесу.
«Термінал» писав, енергогенеруючі компанії та підприємства галузі прозвітували про вжиті заходи та організацію роботи у період карантину. Усі диспетчерські служби будуть працювати в штатному режимі та забезпечуватимуть енергопостачання та балансування енергосистеми.