Саудовская Аравия нарастила поставки сырой нефти после отмены соглашения с РФ

Обновлено: Апрель 02, 2020. Тэги: , ,

Саудовская Аравия нарастила поставки сырой нефти после отмены соглашения с РФ

Поставки сырой нефти в Саудовскую Аравию выросли в среду до более чем 12 миллионов баррелей в день.

Об этом сообщили Reuters два источника в нефтяной промышленности, пишет ZN.ua.

Во вторник истек срок действия соглашения о сокращении мировых поставок нефти, что сняло ограничения на добычу со стороны членов ОПЕК, России и других производителей.

Саудовская Аравия заявила, что экспорт нефти составит около 10 миллионов баррелей в сутки, но не дала никаких указаний на то, сколько сырой нефти попадет в хранилище в условиях разрушения глобального спроса из-за распространения эпидемии коронавируса.

Наращивание предложения нефти на мировом рынке, которое соединилось с падением спроса на нее из-за коронавируса, привело к резкому падению цен на нефть. 31 марта российская нефть Urals упала до 13 долларов за баррель — минимума с 1999 года. 30 марта нефть марки WTI, которую добывают в США, подешевела до минимума с 2002 года.

Ранее сообщалось о том, что  Министерство энергетики США разрешит частным нефтяным компаниям арендовать государственные чрезвычайные хранилища нефти, выполняя распоряжение президента Трампа о накоплении максимальных запасов.

Приказ Трампа о заполнении нефтяных хранилищ поступил ещё 13 марта. Таким образом правительство США пытается помочь американским добывающим компаниям, страдающим от снижения цен на нефть.

Теперь добывающие компании получат возможность хранить нефть в правительственных резервах, не продавая её властям, что позволит позднее реализовать её на мировом рынке.

Стратегический резерв нефти может вместить ещё 77 миллионов баррелей, что примерно соответствует четырёхдневной добыче в США.

Читайте в «Терминале», по расчетам некоторых аналитиков, в том числе банковской группы Goldman Sachs, спрос на нефть в апреле может сократиться на 15-22 млн баррелей в сутки.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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