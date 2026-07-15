Бензин у США подешевшав на 9,7%, але британський ринок не встиг повторити падіння

Обновлено: Июль 15, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Бензин у США подешевшав на 9,7%, але британський ринок не встиг повторити падіння

У червні бензин у США подешевшав на 9,7% порівняно з травнем і став головною причиною зниження загального індексу споживчих цін. Водночас голова Банку Англії Ендрю Бейлі зазначив, що готові нафтопродукти, включно з бензином, дешевшали повільніше за сиру нафту. Нова ескалація навколо Ормузької протоки вже розвернула нафтові й роздрібні ціни вгору.

Коротке перемир’я знизило американські ціни

Середня вартість бензину у США в червні зменшилася на 9,7% порівняно з травнем. Зниження енергетичних цін стало головним чинником падіння індексу споживчих цін на 0,8% за місяць — найбільше з квітня 2020 року.

Річна інфляція сповільнилася з 4,2% у травні до 3,5% у червні. Це відбулося після тимчасового припинення бойових дій між США та Іраном і часткового відновлення нафтових потоків через Ормузьку протоку.

Полегшення виявилося коротким. Національна середня ціна звичайного бензину в США вже піднялася до $3,87 за галон, що на $0,70 перевищує рівень річної давності. Brent після падіння до $67 за барель на початку липня повернулася вище $80.

Готовий бензин дешевшав повільніше за нафту

Голова Банку Англії Ендрю Бейлі 14 липня звернув увагу на різницю між динамікою сирої нафти й готового пального. За його словами, нафта суттєво подешевшала після пікового стрибка, однак ціни продуктів переробки — бензину й дизельного пального — знизилися значно менше.

Цей розрив пояснюється тим, що вартість бензину визначає не лише ціна нафти. До неї додаються маржа переробки, доступність потужностей НПЗ, запаси готового продукту, фрахт, валютний курс, податки та роздрібна націнка.

«Термінал» раніше повідомляв, що ринок готового бензину залишався напруженішим за ринок сирої нафти. Саме це підтримувало крек-спреди — різницю між вартістю нафти та виробленого з неї пального.

Нове зростання Brent обмежує подальше здешевлення

14 липня Brent піднімалася до $87,08 за барель після поновлення атак між США та Іраном. Це найвищий рівень із 12 червня. Різке зростання вартості сировини припало на момент, коли попереднє зниження ще не повністю відобразилося у роздрібних цінах європейських країн.

У Великій Британії бензин після падіння до 150,59 пенса за літр 6 липня вже 13 липня подорожчав до 151,19 пенса. Таким чином, новий нафтовий імпульс виник раніше, ніж споживачі отримали повний ефект від попереднього здешевлення. Раніше RAC вимагала від британських АЗС швидше передати падіння гуртових цін водіям.

Джерела: The Guardian: ціни на бензин та інфляція у США, The Guardian: оцінка Банку Англії та ціни Brent, The Guardian: ціни на британських АЗС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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