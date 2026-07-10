IEA: дизель і бензин залишаються напруженими попри відновлення потоків сирої нафти через Ормузьку протоку

International Energy Agency у звіті за 10 липня повідомило, що експорт нафтопродуктів і LPG із Перської затоки в червні залишався нижчим за половину довоєнного рівня, тоді як потоки сирої нафти відновилися майже до трьох чвертей лютневих обсягів. Це підтримало зростання маржі переробки та крек-спредів до чотирирічних максимумів на початку липня.

Ринок сирої нафти виглядає краще забезпеченим, ніж ринок готового пального, де відставання постачання з НПЗ уже впливає на дизель, бензин і маржу переробки.

IEA зазначило, що завантаження з ключових експортних НПЗ Перської затоки ще не відновилися, а це свідчить про збереження обмежень у роботі переробки. За оцінкою агентства, саме відставання постачання готових нафтопродуктів стало одним із головних чинників напруження на ринку пального.

У звіті також зазначено, що українські удари по російських НПЗ та експортній інфраструктурі посилили напруження на ринках нафтопродуктів у росії та за її межами, вплинувши на експорт і внутрішні постачання пального.

Глобальний попит на нафту, за даними IEA, відновлюється після травневого мінімуму 97,9 млн барелів на добу, що було на 5,3 млн барелів на добу менше, ніж роком раніше. До жовтня агентство очікує зростання попиту більш ніж на 8 млн барелів на добу від травневого мінімуму, що має вивести його вище рівнів 2025 року вперше з лютого.

“Розрив між на перший погляд добре забезпеченими ринками сирої нафти й напруженими ринками нафтопродуктів підтримав зростання крек-спредів і маржі переробки до чотирирічних максимумів на початку липня”.

Крек-спред — це різниця між вартістю сирої нафти та ціною готових нафтопродуктів. Для ринку дизельного пального цей показник важливий, бо він відображає економіку переробки та тиск на гуртові ціни.

Джерело: Terminal. За матеріалами: International Energy Agency.