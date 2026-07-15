Понад 200 суден погоджували транзит через Ормузьку протоку з іранською адміністрацією після червневого меморандуму

Обновлено: Июль 15, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Понад 200 суден погоджували транзит через Ормузьку протоку з іранською адміністрацією після червневого меморандуму

Argus Media 14 липня повідомила, що понад 200 неіранських суден координували транзит Ормузькою протокою з іранською Persian Gulf Strait Authority протягом трьох тижнів після меморандуму між Тегераном і Вашингтоном. Серед заявників 41% становили нафтові танкери.

Контроль транзиту через Ормузьку протоку став окремим логістичним ризиком для нафти й нафтопродуктів

За даними Argus, Persian Gulf Strait Authority була створена в межах спроби Ірану посилити контроль над судноплавством у районі Ормузької протоки після початку війни між США, Ізраїлем та Іраном наприкінці лютого. Іран вимагав від суден, які планували пройти протокою, попередньо подавати заявку на дозвіл. У багатьох випадках це також передбачало сплату збору.

Збір було скасовано на 60 днів у межах меморандуму, підписаного 18 червня. Документ мав створити основу для відкриття протоки для комерційного судноплавства, припинення бойових дій і початку переговорів щодо остаточної мирної угоди. Однак суперечності щодо контролю та адміністрування протоки знову загострилися минулого тижня, коли Іран і США відновили удари.

Argus наводить структуру заявок: 41% суден, які зверталися по дозволи, були нафтовими танкерами, 27% — балкерами, 18% — контейнеровозами, 2% — LNG-танкерами. 53% суден прямували на схід, щоб вийти з Перської затоки, 47% — на захід, щоб увійти до затоки.

Серед суден, які прямували на схід, 21% мали пункт призначення в Китаї, 20% — в Індії, 29% — в інших країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону. Ще 22% прямували до ширшого близькосхідного регіону, включно з портами Оману, саудівськими портами Червоного моря та портом Фуджейра в ОАЕ. За даними PGSA, 79% суден, які координували транзит, також оформили страхове покриття через адміністрацію.

Для ринку дизельного пального і нафтопродуктів ця інформація важлива через те, що регуляторний контроль над вузьким морським проходом фактично стає частиною логістичної премії: судновласники, трейдери та переробники мають враховувати не лише фрахт, а й дозвільний режим, страхування та ризик повторного закриття маршруту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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