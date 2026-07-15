Після Ормузу Іран може використати Баб-ель-Мандеб як другий тиск на енергетичні потоки

Обновлено: Июль 15, 2026. Тэги: , , , , , ,

Після Ормузу Іран може використати Баб-ель-Мандеб як другий тиск на енергетичні потоки

Іран сигналізує про можливість використати єменських союзників-хуситів для тиску на Баб-ель-Мандеб — вузький прохід між Червоним морем і Аденською затокою. Це створює ризик одночасного тиску на два ключові маршрути світової торгівлі енергоресурсами.

Ризик для ринку пального зміщується від одного вузького місця до ланцюга морських маршрутів

За матеріалом Reuters, Іран уже продемонстрував силу Ормузької протоки як стратегічного важеля, порушивши рух суден. Тепер, на тлі поглиблення ударів США по Ірану та ескалації атак хуситів, Тегеран може спробувати відкрити другий напрям тиску — Баб-ель-Мандеб.

Баб-ель-Мандеб з’єднує Червоне море з Аденською затокою. Через нього проходить частина саудівського нафтового експорту й значна частка світового судноплавства. Reuters зазначило, що погроза хуситів підвищує ризик порушення руху від Перської затоки до Червоного моря.

У матеріалі наведено заяву представника Ansarullah Мохаммеда аль-Фараха, який попередив, що у разі погіршення ситуації Баб-ель-Мандеб і Ормузька протока можуть бути закриті в «операційному альянсі». Він також заявив, що в такому разі ціни на нафту можуть підскочити до $200 за барель. Це оцінка процитованої особи, а не прогноз Reuters.

Reuters нагадало, що після початку війни в Газі у жовтні 2023 року атаки хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі вже змушували великі судноплавні компанії перенаправляти судна навколо півдня Африки, що підвищувало транспортні витрати.

Фаваз Ґерґес сказав Reuters: «Не лише Ормуз, а й Баб-ель-Мандеб під ризиком».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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