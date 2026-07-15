MarketWatch: ризик бензину по $4 за галон у США повернувся через напругу навколо Ормузу

Обновлено: Июль 15, 2026. Тэги: , , , , , , ,

MarketWatch: ризик бензину по $4 за галон у США повернувся через напругу навколо Ормузу

MarketWatch 14 липня повідомило, що середня ціна бензину у США знову наближається до психологічного рівня $4 за галон. Причина — нове загострення між США та Іраном і зростання нафтових ф’ючерсів, які у вівторок рухалися до $80 за барель після недавнього мінімуму близько $68.

Роздрібний бензин знову реагує на геополітичну премію в нафті

За даними MarketWatch, американські водії отримали коротке полегшення на АЗС в останні тижні, але воно може бути нетривалим. Видання зазначило, що на тлі нового протистояння США та Ірану за контроль над Ормузькою протокою роздрібні ціни на бензин почали підніматися, а частина учасників ринку очікує повернення середньої ціни до $4 за галон або вище.

MarketWatch повідомило, що нафтові ф’ючерси у вівторок наближалися до $80 за барель. Під час паузи у бойових діях ціни опускалися до приблизно $68 за барель. Новий виток напруги також відновив побоювання щодо інфляції, яка у червні знижувалася на тлі тимчасового послаблення енергетичних цін.

Для європейського ринку бензинів ця інформація важлива як сигнал загального механізму трансляції нафтової премії у роздріб. Джерело прямо пов’язує подорожчання бензину з вищими ф’ючерсами на нафту й загостренням у районі маршруту, який має системне значення для світового нафтового балансу.

Новина не містить окремих даних про ЄС або Україну, тому її ринкове значення обмежується глобальним ціновим сигналом: у разі подальшого підвищення сирої нафти дорожчає база для виробництва моторних палив, включно з бензинами.

Джерело: Terminal. За матеріалами: MarketWatch.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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