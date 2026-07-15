BP очікує, що вищі маржі переробки додадуть $1,2–1,4 млрд до результатів продуктового бізнесу

BP 14 липня повідомила, що сильніші ціни на нафту й газ, активна торгівля нафтою та вищі маржі переробки підтримають прибутки за другий квартал. Reuters пов’язує це з ралі енергетичних цін після війни з Іраном і disruption у глобальному постачанні.

Висока маржа переробки стала прямим фінансовим чинником для великої європейської нафтокомпанії

За повідомленням Reuters, BP очікує, що сильніші ціни додадуть $1,8–2,1 млрд до прибутку сегмента oil production and operations порівняно з першим кварталом. Газовий і низьковуглецевий енергетичний сегмент має отримати додатково $500–700 млн.

Продуктовий бізнес BP, який включає переробку й торгівлю нафтопродуктами, має отримати $1,2–1,4 млрд додаткового ефекту від вищих марж переробки. Компанія також очікує, що результат торгівлі нафтою буде трохи вищим, ніж у попередньому кварталі, який Reuters описує як винятково сильний.

Середня ціна Brent у квітні-червні, за даними Reuters, становила близько $97 за барель проти приблизно $78 у першому кварталі та близько $67 роком раніше. BP також очікує, що upstream production у другому кварталі становитиме 2,17–2,22 млн барелів нафтового еквівалента на добу проти близько 2,34 млн у попередні три місяці.

Компанія водночас попередила про близько $1 млрд знецінень, переважно пов’язаних із бізнесами енергетичного переходу, і про $500 млн exploration write-offs, головно через продаж частки в проєкті Bay du Nord біля узбережжя Канади.

Для європейського ринку це важливо як корпоративне підтвердження того, що висока маржа переробки стала не лише біржовим індикатором, а й прямим фактором фінансових результатів великих інтегрованих компаній.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.