BP очікує, що вищі маржі переробки додадуть $1,2–1,4 млрд до результатів продуктового бізнесу

Обновлено: Июль 15, 2026. Тэги: , , , , , ,

BP очікує, що вищі маржі переробки додадуть $1,2–1,4 млрд до результатів продуктового бізнесу

BP 14 липня повідомила, що сильніші ціни на нафту й газ, активна торгівля нафтою та вищі маржі переробки підтримають прибутки за другий квартал. Reuters пов’язує це з ралі енергетичних цін після війни з Іраном і disruption у глобальному постачанні.

Висока маржа переробки стала прямим фінансовим чинником для великої європейської нафтокомпанії

За повідомленням Reuters, BP очікує, що сильніші ціни додадуть $1,8–2,1 млрд до прибутку сегмента oil production and operations порівняно з першим кварталом. Газовий і низьковуглецевий енергетичний сегмент має отримати додатково $500–700 млн.

Продуктовий бізнес BP, який включає переробку й торгівлю нафтопродуктами, має отримати $1,2–1,4 млрд додаткового ефекту від вищих марж переробки. Компанія також очікує, що результат торгівлі нафтою буде трохи вищим, ніж у попередньому кварталі, який Reuters описує як винятково сильний.

Середня ціна Brent у квітні-червні, за даними Reuters, становила близько $97 за барель проти приблизно $78 у першому кварталі та близько $67 роком раніше. BP також очікує, що upstream production у другому кварталі становитиме 2,17–2,22 млн барелів нафтового еквівалента на добу проти близько 2,34 млн у попередні три місяці.

Компанія водночас попередила про близько $1 млрд знецінень, переважно пов’язаних із бізнесами енергетичного переходу, і про $500 млн exploration write-offs, головно через продаж частки в проєкті Bay du Nord біля узбережжя Канади.

Для європейського ринку це важливо як корпоративне підтвердження того, що висока маржа переробки стала не лише біржовим індикатором, а й прямим фактором фінансових результатів великих інтегрованих компаній.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3145)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: