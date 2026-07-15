Гурт дизпалива знову дорожчий за роздріб: чи повториться березневий сценарій

Станом на 15 липня 2026 року середня гуртова ціна дизпалива в Україні досягла 76,84 грн/л і перевищила середню роздрібну ціну на 1,01 грн/л. Одночасно роздріб практично зрівнявся з розрахунковим імпортним паритетом — різниця становить лише 4 коп./л. Це створює тиск у бік підвищення цін на АЗС, передусім у сегменті дискаутерів, але не дає підстав прогнозувати точний масштаб подорожчання.

Гурт випередив роздріб швидше, ніж у березні

Із 8 до 15 липня середня гуртова ціна дизельного пального в Україні зросла з 65,99 до 76,84 грн/л — на 10,85 грн/л, або 16,44%. Середня ціна на АЗС за цей час підвищилася лише з 75,44 до 75,83 грн/л — на 39 коп./л, або 0,52%.

Роздрібно-гуртовий спред — різниця між середньою роздрібною та гуртовою ціною — змінився з плюс 9,45 до мінус 1,01 грн/л. Отже, лише за тиждень ціновий буфер роздрібного ринку скоротився на 10,46 грн/л.

На початку березня ринок уже проходив подібну фазу. Із 28 лютого до 5 березня гурт подорожчав із 56,74 до 70,45 грн/л — на 13,71 грн/л, або 24,17%. Роздріб зріс із 61,96 до 68,94 грн/л — на 6,98 грн/л, або 11,27%. Спред тоді скоротився з плюс 5,22 до мінус 1,51 грн/л, тобто на 6,73 грн/л.

Показник 28 лютого — 5 березня 8–15 липня Зміна Brent +11,97 дол./бар., або 16,50% +10,15 дол./бар., або 13,39% Зміна гуртової ціни +13,71 грн/л, або 24,17% +10,85 грн/л, або 16,44% Зміна роздрібної ціни +6,98 грн/л, або 11,27% +0,39 грн/л, або 0,52% Скорочення роздрібно-гуртового спреду 6,73 грн/л 10,46 грн/л

Березнева динаміка підтверджує, що від’ємний спред може передувати коригуванню цін на АЗС. Проте вона не є готовою моделлю для прогнозу: поточний рівень запасів, структура закупівель мереж і тривалість зовнішнього цінового імпульсу невідомі. Ми можемо тілки казати, що ринок переходить від моделі цінової конкуренції на мінімізацію ризиків.

Імпортний паритет майже зрівнявся з ціною на АЗС

Brent відображає загальний напрямок нафтового ринку, однак вартість нового імпортного ресурсу для України безпосередніше залежить від європейських котирувань готового дизпалива. Станом на 14 липня спотова оцінка Platts для ультранизькосірчистого дизпалива 10 ppm на базисі FOB Italy становила 1191,50 дол. за тонну. За сім котирувальних днів вона підвищилася на 214,75 дол. за тонну, або приблизно на 22%.

Розрахунковий імпортний паритет, який враховує котирування, валютний курс, акциз, ПДВ і логістику, за цей період зріс із 66,10 до 75,87 грн/л — на 9,77 грн/л, або 14,78%. Середній роздріб 15 липня становив 75,83 грн/л, тобто був на 4 коп./л нижчим за розрахункову вартість нового імпортного ресурсу.

Цей розрив не можна трактувати як показник прибутку або збитку АЗС. Мережі продають пальне з різних партій, мають неоднакові витрати на доставку, зберігання, операційну діяльність і програми лояльності. Показник лише свідчить, що середня ціна на стелах уже не має помітного запасу відносно поточної імпортної альтернативи.

Валютний чинник посилив рух, але не був його головною причиною. За сім днів курс USD/UAH зріс на 0,3195 грн, або 0,72%, а EUR/UAH — на 0,3288 грн, або 0,65%. Значно сильніше на розрахункову вартість ресурсу вплинуло подорожчання самого дизпалива в Європі.

Найменший ціновий буфер мають дискаунтери

Середня ціна дизпалива в дискаунтерському сегменті становить 72,55 грн/л — на 3,32 грн/л нижче за розрахунковий імпортний паритет. У преміальних мережах середня ціна сягає 78,92 грн/л, що на 3,05 грн/л вище за паритет.

Різниця у 3,32 грн/л не означає, що дискаунтери мають автоматично підвищити ціни на таку саму величину. Частина мереж може реалізовувати раніше закуплений ресурс або мати вигідніші умови постачання. Проте саме дешевий сегмент має найменший простір для стримування цін, якщо гуртова вартість і європейські котирування залишаться на нинішніх рівнях або продовжать зростати.

Зовнішня пропозиція залишається нестабільною

Рух через Ормузьку протоку не припинився повністю, однак безпекова ситуація знову погіршилася. 15 липня частина судноплавних компаній відмовлялася від проходження маршрутом уздовж узбережжя Оману, а кількість транзитів залишалася значно нижчою за довоєнний рівень. Для ринку нафтопродуктів це означає збереження ризиків для страхування, доступності танкерів і строків доставки.

Показником логістичної напруги стало зростання ставок для продуктових танкерів на маршруті з Нігерії до Нідерландів: наприкінці червня вони перевищили 112 тис. дол. на добу проти приблизно 63 тис. дол. у середині місяця. Навіть часткове відновлення судноплавства не усунуло премію за воєнні та маршрутні ризики.

Пропозицію додатково обмежує рішення росії заборонити експорт дизпалива до 31 липня й перейти до імпорту пального. Ще до запровадження заборони морський експорт російського дизпалива й газойлю в червні скоротився до приблизно 1,8 млн тонн — на 39% порівняно з травнем і на 46% у річному вимірі.

Потенційне полегшення може надійти з Азії. Китайські компанії планували збільшити липневий експорт дизпалива до 600–700 тис. тонн проти приблизно 200 тис. тонн у попередньому плані. Однак заявлені обсяги вплинуть на європейський баланс лише після фактичного відвантаження та виходу партій на міжнародний ринок.

Який сценарій є найбільш імовірним

Сукупність показників формує тиск у бік поступового підвищення роздрібних цін: гурт уже перевищує середній роздріб, імпортний паритет практично зрівнявся з ціною на АЗС, європейські котирування різко зросли, а сегмент дискаунтьерів продає пальне нижче за поточну імпортну альтернативу.

Базовим сценарієм є нерівномірне коригування цін угору, передусім у дискаунтерських мережах. Підвищення може бути відкладеним або меншим, якщо котирування дизпалива швидко знизяться, фрахт подешевшає, а додаткові азійські партії фактично надійдуть на зовнішній ринок.

Водночас наявні дані не дозволяють назвати гарантовану величину майбутнього подорожчання. У відкритому доступі немає достатньої кількісної інформації про фізичні запаси дизпалива в Україні, закупівельну структуру окремих мереж і частку ресурсу, придбаного за попередніми цінами. Тому напрямок цінового тиску вже визначився, але масштаб і швидкість реакції АЗС залежатимуть від подальшої динаміки Platts, гуртового ринку, імпортного паритету та фактичної пропозиції.

Джерела: Terminal; Науково-технічний центр «Псіхєя», Reuters: заборона експорту дизпалива з росії, Reuters: плани Китаю щодо експорту пального, Reuters: ставки фрахту та відновлення руху через Ормузьку протоку, Reuters: ризики судноплавства через Ормузьку протоку.