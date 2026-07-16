Нафта стабільна попри новий виток напруги навколо Ормузької протоки

15 липня 2026 року нафтові котирування залишилися стабsльними, хоча ринок знову оцінював ризики для судноплавства в Ормузькій протоці. Ціна закриття Brent склала 85,97 долара за барель, тоді як Goldman Sachs попередив, що у IV кварталі ціна може перевищити 110 доларів за барель, якщо перебої з експортом з Перської затоки поглибляться.

Ринок поки не закладає найжорсткіший сценарій перебоїв, але ризик для потоків нафти й нафтопродуктів залишається ключовим фактором ціноутворення

За даними Reuters, ф’ючерси Brent 15 липня на 10:43 за центральним часом США знизилися на 1,11 долара, або на 1,31%, до 83,62 долара за барель. Американська WTI подешевшала на 0,81 долара, або на 1,02%, до 78,53 долара за барель. Зниження відбулося після того, як попереднього дня нафта завершила торги із приростом 2% і досягла місячного максимуму на тлі загострення ризиків для судноплавства.

Додатковим фактором для ринку стали дані Управління енергетичної інформації США: комерційні запаси нафти за тиждень скоротилися на 1,7 млн барелів, тоді як опитані Reuters аналітики очікували зниження на 2,6 млн барелів. Це послабило частину очікувань щодо швидкого дефіциту сировини на американському ринку.

Водночас логістичний ризик залишається високим. Reuters повідомив, що до війни через Ормузьку протоку проходила приблизно п’ята частина світової нафти та скрапленого природного газу. За оцінкою Goldman Sachs, експорт із Перської затоки після червневого меморандуму відновлювався до понад 80% довоєнного рівня, але за останній тиждень знову опустився нижче 50%, або приблизно до 11 млн барелів на добу.

«Є відчуття, що ми вже бачили цей фільм», — сказав Reuters Філ Флінн, старший аналітик Price Futures Group.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters, ICE