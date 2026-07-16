росія пріоритезує пальне для продовольчої логістики через дефіцит бензину

Уряд росії обговорив першочергове забезпечення пальним автомобілів, які обслуговують великі продовольчі мережі. Рішення ухвалюють на тлі падіння випуску бензину до рівня, еквівалентного приблизно 65% середнього сезонного споживання. Дефіцит після зупинок великих НПЗ змусив державу переходити від загального контролю ринку до розподілу ресурсу між пріоритетними споживачами.

Пальне спрямують на перевезення продовольства

Віцепрем’єр росії Олександр Новак 15 липня повідомив, що уряд обговорив пріоритетне постачання пального автомобілям, які доставляють продукти великим торговельним мережам. Метою названо запобігання псуванню продовольства та додатковим витратам, які можуть перейти у споживчі ціни.

Для розподілу пального влада зазвичай використовує паливні картки. Такий механізм дає змогу спрямовувати обмежений ресурс визначеним групам транспорту, але водночас свідчить, що звичайних ринкових постачань уже недостатньо для одночасного забезпечення всіх споживачів.

Урядова робоча група також розглядала забезпечення аграрного сектору дизельним пальним. Проте головним кількісним показником поточної кризи залишається бензин: за даними двох галузевих джерел і розрахунками Reuters, його випуск упав до рівня, що покриває лише близько 65% середнього сезонного споживання.

Зупинки НПЗ скоротили виробничу базу бензину

Причиною дефіциту стали українські удари по нафтопереробній інфраструктурі та зупинки великих підприємств. 14 липня припинив роботу нафтохімічний комплекс у Салаваті, а на Афіпському НПЗ після атаки виникла пожежа. Раніше зупинилися Сизранський і Саратовський НПЗ, а переробку на НОРСІ було призупинено після пошкодження установки первинної переробки.

Сизранський НПЗ у 2024 році виробив 800 тис. тонн бензину, Саратовський — 1,2 млн тонн. НОРСІ є другим за розміром виробником бензину в росії та має потужність переробки близько 16 млн тонн нафти на рік.

Одночасне випадіння кількох заводів сформувало виробничий розрив, який уряд намагається компенсувати імпортом, запасами, обмеженням експорту та адміністративним розподілом. Раніше «Термінал» повідомляв, що дефіцит бензину в росії оцінювався у 40–45 тис. тонн на добу, а імпорт із Білорусі сягав до 6 тис. тонн на добу.

Дефіцит переходить із паливного ринку в ціни на товари

Пріоритет для продовольчих перевезень показує, що наслідки скорочення переробки вже не обмежуються АЗС. Якщо транспорт торговельних мереж не отримує достатньо пального, зростають ризики затримок, псування продукції та додаткових логістичних витрат.

Центральний банк росії заявив, що падіння виробництва пального вплине на економічне зростання країни у другому кварталі 2026 року. Отже, бензиновий дефіцит перетворюється з локальної проблеми нафтопереробки на чинник ширшого зростання витрат.

Джерела: Reuters: пріоритетне постачання пального, Reuters: зупинки російських НПЗ.