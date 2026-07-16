Блокада іранських портів знову поставила у центр ризику Ормузьку протоку

США відновили морську блокаду Ірану у відповідь на атаки на судна, які намагалися пройти через Ормузьку протоку. Для ринку нафти й нафтопродуктів головним ризиком залишається можливе обмеження маршруту, через який у мирний час проходить близько п’ятої частини світової торгівлі нафтою та газом.

Загроза для Ормузької протоки напряму впливає на очікування щодо логістики, фрахту й доступності нафти для переробки

AP повідомила, що блокада була відновлена 15 липня на тлі зриву проміжної угоди, яка мала зупинити конфлікт і відкрити 60-денний період переговорів. За даними агентства, під час дії проміжних домовленостей частина суден рухалася маршрутом біля Оману під наглядом американських військових і поза контролем Тегерана, але останнім часом Іран атакував судна, які користувалися цим маршрутом.

У повідомленні наголошується, що Ормузька протока має системне значення для енергетичного ринку: у мирний час через неї проходить п’ята частина світової торгівлі нафтою та природним газом. Будь-яке тривале обмеження такого маршруту збільшує увагу ринку до альтернативних напрямів експорту, доступності танкерів і вартості доставки.

AP також зазначила, що Brent 15 липня торгувався вище 85 доларів за барель. Це більш ніж на 15% вище довоєнного рівня, але нижче максимуму майже 120 доларів за барель, зафіксованого під час конфлікту. Така різниця показує, що ринок уже враховує значну частину ризику, але не ціноутворює повне перекриття регіональних потоків.

«Експорт нафти й газу з регіону буде або для всіх, або ні для кого», — заявила Революційна гвардія Ірану, за повідомленням AP.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Associated Press.