Блокада іранських портів знову поставила у центр ризику Ормузьку протоку

Обновлено: Июль 16, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Блокада іранських портів знову поставила у центр ризику Ормузьку протоку

США відновили морську блокаду Ірану у відповідь на атаки на судна, які намагалися пройти через Ормузьку протоку. Для ринку нафти й нафтопродуктів головним ризиком залишається можливе обмеження маршруту, через який у мирний час проходить близько п’ятої частини світової торгівлі нафтою та газом.

Загроза для Ормузької протоки напряму впливає на очікування щодо логістики, фрахту й доступності нафти для переробки

AP повідомила, що блокада була відновлена 15 липня на тлі зриву проміжної угоди, яка мала зупинити конфлікт і відкрити 60-денний період переговорів. За даними агентства, під час дії проміжних домовленостей частина суден рухалася маршрутом біля Оману під наглядом американських військових і поза контролем Тегерана, але останнім часом Іран атакував судна, які користувалися цим маршрутом.

У повідомленні наголошується, що Ормузька протока має системне значення для енергетичного ринку: у мирний час через неї проходить п’ята частина світової торгівлі нафтою та природним газом. Будь-яке тривале обмеження такого маршруту збільшує увагу ринку до альтернативних напрямів експорту, доступності танкерів і вартості доставки.

AP також зазначила, що Brent 15 липня торгувався вище 85 доларів за барель. Це більш ніж на 15% вище довоєнного рівня, але нижче максимуму майже 120 доларів за барель, зафіксованого під час конфлікту. Така різниця показує, що ринок уже враховує значну частину ризику, але не ціноутворює повне перекриття регіональних потоків.

«Експорт нафти й газу з регіону буде або для всіх, або ні для кого», — заявила Революційна гвардія Ірану, за повідомленням AP.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Associated Press.

Автор:

(Всего статей: 3153)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: