EIA: перебої на Близькому Сході підняли маржу переробки й експорт нафтопродуктів США

Управління енергетичної інформації США 15 липня 2026 року повідомило, що у II кварталі нафтовий ринок перебував під впливом перебоїв міжнародних потоків через Ормузьку протоку. За оцінкою EIA, покупці шукали альтернативні джерела нафтопродуктів, що підтримало маржу американських НПЗ, виробництво та експорт.

Дефіцит доступних потоків нафтопродуктів підвищив значення переробки США для світового ринку

За даними EIA, у II кварталі 2026 року ринок характеризувався тривалими перебоями з міжнародними потоками сирої нафти й нафтопродуктів через Ормузьку протоку. Це сприяло вищим і більш волатильним цінам на нафту. Brent у II кварталі досягав максимуму 118 доларів за барель 29 квітня та мінімуму 72 долари за барель 26 червня.

EIA зазначило, що на початку кварталу Brent тримався вище 100 доларів за барель, оскільки перебої обмежили доступ до нафти для значної частини світу й змусили багато країн Близького Сходу скоротити видобуток. У квітні–травні середньодобове коливання Brent становило 4 долари за барель проти 1 долара за барель за той самий період 2025 року.

Згідно з липневим Short-Term Energy Outlook, EIA оцінює середнє скорочення глобальних запасів нафти у II кварталі на рівні 5,1 млн барелів на добу. Американські комерційні запаси за квартал знизилися від рівня вище п’ятирічного сезонного середнього до найнижчого сезонного рівня з 2014 року.

Для ринку дизельного пального ключовим є висновок EIA щодо маржі переробки. Середній квартальний бензиновий crack spread зріс на 60% рік до року, а crack spreads для дистилятів і авіапального більш ніж подвоїлися через обмежене міжнародне постачання. Crack spread — це різниця між ціною нафти та ціною готових нафтопродуктів, яку ринок використовує як короткостроковий індикатор маржі НПЗ.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.