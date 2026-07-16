EIA: перебої на Близькому Сході підняли маржу переробки й експорт нафтопродуктів США

Обновлено: Июль 16, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Управління енергетичної інформації США 15 липня 2026 року повідомило, що у II кварталі нафтовий ринок перебував під впливом перебоїв міжнародних потоків через Ормузьку протоку. За оцінкою EIA, покупці шукали альтернативні джерела нафтопродуктів, що підтримало маржу американських НПЗ, виробництво та експорт.

Дефіцит доступних потоків нафтопродуктів підвищив значення переробки США для світового ринку

За даними EIA, у II кварталі 2026 року ринок характеризувався тривалими перебоями з міжнародними потоками сирої нафти й нафтопродуктів через Ормузьку протоку. Це сприяло вищим і більш волатильним цінам на нафту. Brent у II кварталі досягав максимуму 118 доларів за барель 29 квітня та мінімуму 72 долари за барель 26 червня.

EIA зазначило, що на початку кварталу Brent тримався вище 100 доларів за барель, оскільки перебої обмежили доступ до нафти для значної частини світу й змусили багато країн Близького Сходу скоротити видобуток. У квітні–травні середньодобове коливання Brent становило 4 долари за барель проти 1 долара за барель за той самий період 2025 року.

Згідно з липневим Short-Term Energy Outlook, EIA оцінює середнє скорочення глобальних запасів нафти у II кварталі на рівні 5,1 млн барелів на добу. Американські комерційні запаси за квартал знизилися від рівня вище п’ятирічного сезонного середнього до найнижчого сезонного рівня з 2014 року.

Для ринку дизельного пального ключовим є висновок EIA щодо маржі переробки. Середній квартальний бензиновий crack spread зріс на 60% рік до року, а crack spreads для дистилятів і авіапального більш ніж подвоїлися через обмежене міжнародне постачання. Crack spread — це різниця між ціною нафти та ціною готових нафтопродуктів, яку ринок використовує як короткостроковий індикатор маржі НПЗ.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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