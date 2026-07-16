ОПЕК+ створила робочий план технічного комітету для діалогу щодо стабільності ринку

Обновлено: Июль 16, 2026. Тэги: , , , , , , ,

ОПЕК+ створила робочий план технічного комітету для діалогу щодо стабільності ринку

ОПЕК 15 липня 2026 року повідомила про перше засідання технічного комітету Хартії співпраці в Баку. Участь у ньому взяли делегати з понад 20 нафтовидобувних країн. Комітет визначив робочий план щодо ринкових фундаментальних показників, інвестицій, технологій, політик і стандартів.

Виробники нафти формалізують діалог щодо ринкових ризиків, інвестицій і довгострокової стабільності

Засідання відбулося в Баку, Азербайджан. Його приймав міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов, а головував генеральний секретар ОПЕК Хайсам аль-Гайс. За повідомленням ОПЕК, участь у зустрічі взяли делегати з понад 20 нафтовидобувних країн.

Новий технічний комітет створив комплексний робочий план за кількома напрямами: ринкові фундаментальні показники, енергетичні діалоги, технології, інновації, інвестиції, політики, регулювання та промислові стандарти. Цей план спирається на рішення 40-го міністерського засідання ОПЕК і країн не-ОПЕК у листопаді 2025 року, яке затвердило рамку Хартії співпраці та доручило Секретаріату ОПЕК розробити план роботи.

Для ринку нафти й нафтопродуктів така координація важлива через зв’язок між інвестиціями у видобуток, доступністю сировини для НПЗ і стабільністю цін на готове пальне. ОПЕК окремо повідомила, що наступне засідання технічного комітету заплановане на кінець вересня 2026 року.

«У час, коли світовий попит на нафту залишається сильним, а зниження інвестицій у розвідку та видобуток нафти створює нові ризики для майбутньої стабільності ринку, такі діалогові платформи є важливішими, ніж будь-коли», — сказав Парвіз Шахбазов, міністр енергетики Азербайджану.

Джерело: Terminal. За матеріалами: OPEC.

Автор:

(Всего статей: 3153)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: