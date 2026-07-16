ОПЕК+ створила робочий план технічного комітету для діалогу щодо стабільності ринку

ОПЕК 15 липня 2026 року повідомила про перше засідання технічного комітету Хартії співпраці в Баку. Участь у ньому взяли делегати з понад 20 нафтовидобувних країн. Комітет визначив робочий план щодо ринкових фундаментальних показників, інвестицій, технологій, політик і стандартів.

Виробники нафти формалізують діалог щодо ринкових ризиків, інвестицій і довгострокової стабільності

Засідання відбулося в Баку, Азербайджан. Його приймав міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов, а головував генеральний секретар ОПЕК Хайсам аль-Гайс. За повідомленням ОПЕК, участь у зустрічі взяли делегати з понад 20 нафтовидобувних країн.

Новий технічний комітет створив комплексний робочий план за кількома напрямами: ринкові фундаментальні показники, енергетичні діалоги, технології, інновації, інвестиції, політики, регулювання та промислові стандарти. Цей план спирається на рішення 40-го міністерського засідання ОПЕК і країн не-ОПЕК у листопаді 2025 року, яке затвердило рамку Хартії співпраці та доручило Секретаріату ОПЕК розробити план роботи.

Для ринку нафти й нафтопродуктів така координація важлива через зв’язок між інвестиціями у видобуток, доступністю сировини для НПЗ і стабільністю цін на готове пальне. ОПЕК окремо повідомила, що наступне засідання технічного комітету заплановане на кінець вересня 2026 року.

«У час, коли світовий попит на нафту залишається сильним, а зниження інвестицій у розвідку та видобуток нафти створює нові ризики для майбутньої стабільності ринку, такі діалогові платформи є важливішими, ніж будь-коли», — сказав Парвіз Шахбазов, міністр енергетики Азербайджану.

Джерело: Terminal. За матеріалами: OPEC.