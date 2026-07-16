Запаси бензину у США впали до 210,5 млн барелів — на 8% нижче сезонної норми

Обновлено: Июль 16, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Запаси бензину у США впали до 210,5 млн барелів — на 8% нижче сезонної норми

Комерційні запаси бензину у США за тиждень до 10 липня скоротилися на 1,5 млн барелів, до 210,5 млн барелів. Показник перебуває приблизно на 8% нижче середнього рівня за попередні п’ять років, хоча НПЗ працювали із завантаженням 96,2%. Низькі запаси зберігають напруження на атлантичному ринку та потребу США в імпортних партіях бензину.

Зростання переробки не зупинило падіння запасів

Управління енергетичної інформації США 15 липня повідомило, що запаси автомобільного бензину зменшилися на 1,5 млн барелів і становили 210,5 млн барелів. Це приблизно на 8% менше за п’ятирічний середній показник для відповідного періоду.

Зниження відбулося попри високе завантаження американських НПЗ. Підприємства використовували 96,2% потужностей проти 95,8% попереднього тижня та переробляли близько 17,1 млн барелів нафти на добу.

Оцінка попиту на бензин залишилася поблизу 8,8 млн барелів на добу. Поєднання стабільного споживання та падіння запасів означає, що додатковий випуск НПЗ не створив достатнього приросту резервів у період літніх автомобільних поїздок.

Резерв ринку скоротився попри майже максимальне завантаження НПЗ

Завантаження на рівні понад 96% обмежує можливість швидко збільшити американський випуск бензину без введення додаткових потужностей або зміни структури виробництва. Водночас НПЗ мають стимули виробляти дизельне та авіаційне пальне, ціни й маржа яких зросли через дефіцит на світовому ринку.

Низький рівень запасів підвищує чутливість ринку до аварійних зупинок заводів, перебоїв у трубопроводах або нового зростання попиту. Він також обмежує можливість компенсувати міжнародний дефіцит за рахунок американських резервів.

Американський дефіцит підтримує попит на європейський бензин

Європейські партії бензину традиційно допомагають балансувати ринок східного узбережжя США. Проте у другому кварталі 2026 року європейський експорт бензину та компонентів до США оцінювався лише у 252 тис. барелів на добу — це найнижчий сезонний рівень із 2020 року.

Близько 88% цих відвантажень прямувало до портів східного узбережжя США. Отже, падіння американських запасів може підтримувати попит на атлантичні вантажі саме тоді, коли європейська пропозиція обмежена закриттям НПЗ, внутрішнім сезонним попитом і скороченням постачання компонентів із Близького Сходу.

Джерела: U.S. Energy Information Administration, The Wall Street Journal, Reuters: європейський експорт бензину до США.

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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