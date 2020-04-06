Засідання ОПЕК+ щодо цін на нафту перенесли на 9 квітня – Bloomberg

Обновлено: Апрель 06, 2020. Тэги: , ,

Засідання ОПЕК+ щодо цін на нафту перенесли на 9 квітня – Bloomberg

Засідання альянсу найбільших світових нафтовиробників ОПЕК+, заплановане на початок наступного тижня, перенесли на 9 квітня після нового дипломатичного демаршу Саудівської Аравії, яка в черговий раз звинуватила Кремль у брехні.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на одного з делегатів альянсу, ознайомленого із ситуацією.

«ОПЕК+ відклала зустріч щодо припинення цінової війни в нафтовій галузі, у той час як Ер-Ріяд і Москва обмінюються шпильками щодо краху цін на нафту. Попередньо, альянс планує провести віртуальне засідання 9 квітня замість цього понеділка, як планувалося раніше», — зауважується в повідомленні.

Водночас зазначається, що інші країни також потребують більше часу для переговорів.

Очікується, що на засіданні мають обговорюватися заходи щодо стабілізації цін на нафту, насамперед, скорочення видобутку з боку Саудівської Аравії та Росії, які минулого місяця розпочали протистояння через маневри Кремля. Тим часом, Ер-Ріяд і Москва перед переговорами заявили, що не тільки вони, а й інші нафтовиробники також мають скоротити видобуток нафти.

Перенесення віртуальної зустрічі ОПЕК+ відбулося після того, як Саудівська Аравія здійснила різкий дипломатичний демарш проти президента РФ Володимира Путіна. У своїй заяві в суботу міністр закордонних справ

«Термінал» писав, після скандальної відмови Москви виконувати домовленості в межах ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти Саудівська Аравія практично оголосила економічну війну РФ та різко опустила ціни на свої нафтові пропозиції.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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