Нефтяные компании США могут сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки — EIA

Обновлено: Апрель 08, 2020. Тэги: ,

Нефтяные компании США могут сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки — EIA

Американские нефтяные компании могут временно сократить добычу нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки, так как снижение цен на нефть вынуждает компании сворачивать производство, сообщил во 7 апреля  департамент энергетики США.

Передает Рейтер.

“Частный сектор и свободный рынок являются движущей силой этих сокращений”, — говорится в докладе Управления энергетической информации США (EIA).

Согласно данным EIA, США, крупнейший производитель нефти в мире, в 2019 году установили новый рекорд, добывая более 12 миллионов баррелей в сутки.

 В текущем году цены на нефть рухнули из-за снижения спроса примерно на 30%, или около 30 миллионов баррелей в сутки, виной чему пандемия коронавируса и развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.

Согласно краткосрочному прогнозу EIA, опубликованному во вторник, добыча нефти будет медленно снижаться в течение первого квартала 2021 года до примерно 11 миллионов баррелей в сутки, что примерно на 1,8 миллиона баррелей ниже, чем пиковое значение, достигнутое в конце прошлого года.

Саудовская Аравия, Россия и их партнёры в ОПЕК и вне организации на видеоконференции ОПЕК+ в четверг. Стороны готовы на новое сокращение добычи только в случае участия в сделки США.

 Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, что ОПЕК не просила его убедить американских нефтедобытчиков сократить производство для поддержки мировых цен, которые сильно пострадали от экономических последствий пандемии коронавируса.

Источники в ОПЕК сообщили Рейтер накануне, что окончательное соглашение о масштабе снижения добычи нефти будет зависеть от сокращений, на которые готовы пойти другие производители, включая США, Канаду и Бразилию.

Агентство ТАСС сообщило во вторник, что страны-участники пакта ОПЕК+ обсуждают возможность сокращения добычи с мая по июнь.

Ранее «Терминал» писал  о том, что минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2020 год сразу на $10 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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