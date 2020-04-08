Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2020 год сразу на $10 за баррель

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до 33,04 доллара за баррель с прежних 43,3 доллара, а на 2021 год прогноз ухудшен до 45,62 доллара за баррель с 55,36 доллара за баррель.

Это следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA, пишет Прайм.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2020 год понижен до 29,34 доллара за баррель против февральской оценки в 38,19 доллара, а на 2021 год ухудшен до 41,12 доллара за баррель с 50,36 доллара.

Помимо этого, Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 11,76 миллиона баррелей в сутки против мартовского прогноза в 12,99 миллиона баррелей, следует из прогноза EIA.

На 2021 год прогноз также ухудшен — на 1,63 миллиона баррелей, до 11,03 миллиона баррелей с 12,66 миллиона баррелей в сутки.

Добыча в стране в 2019 году составила в среднем 12,23 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США прогнозирует падение спроса на нефть в мире в 2020 году на 5,2 миллиона баррелей в сутки с уровня 2019 года, ожидает возвращение спроса к росту в 2021 году.

«Управление энергетической информации ожидает, что снижение мирового спроса на нефть и жидкое топливо составит 5,2 миллиона баррелей в сутки в 2020 году с уровня прошлого года в 100,7 миллиона баррелей в сутки, перед увеличением на 6,4 миллиона баррелей в сутки в 2021 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прогноз обусловлен снижением глобальной экономической активности и меньшим использованием транспорта из-за эпидемии коронавируса.

При этом данный прогноз составлен без учёта возможного возобновления сделки ОПЕК+.

Также министерство прогнозирует возвращение страны к статусу нетто-импортера нефти и нефтепродуктов в третьем квартале 2020 года.

Нетто-импорт — превышение объема импортируемой страной нефти над ее экспортом.

«EIA прогнозирует, что Соединенные Штаты вернутся к статусу нетто-импортера нефти и нефтепродуктов в третьем квартале 2020 года и останутся им в большинстве месяцев до конца прогнозируемого периода (2020 года — ред.)», — говорится в сообщении.

Также минэнерго США ожидает, что нетто-импорт нефти увеличится, потому что по мере снижения добычи нефти в США будет меньше сырья, доступного для экспорта. Что касается нефтепродуктов, то их нетто-экспорт будет самым низким в третьем квартале 2020 года, когда объемы нефтепереработки в США значительно сократятся, отмечает минэнерго.