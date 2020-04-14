ДТЭК вынужденно останавливает угольные шахты

ДТЭК Энерго приостанавливает предприятия ДТЭК Павлоградуголь и три обогатительные фабрики в связи с ухудшением ситуации в энергетике Украины. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе пресс-брифинга.

Передает Главком.

Гендиректор ДТЭК сообщил, что с 20 апреля приостанавливают работу шахты и вспомогательные предприятия объединения ДТЭК Павлоградуголь, обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр. Такое решение компания приняла в связи с продолжающимся системным кризисом в энергетической отрасли.

По словам Тимченко, предприятия переводятся в режим поддержания жизнедеятельности, а сотрудники выводятся в простой с оплатой согласно коллективному договору. Всего на 10 шахтах и вспомогательных предприятиях ДТЭК Павлоградуголь, обогатительных фабриках Павлоградская, Добропольская, Кураховская, Першотравенском РМЗ и НПЦ ДТЭК работает около 22 800 человек.

Ранее «Терминал» сообщал, что ДТЭК Энерго останавливает несколько шахт с 1 апреля 2020 года.