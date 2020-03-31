ДТЕК Енерго зупиняє кілька шахт з 1 квітня 2020 року

У зв’язку з системною кризою в енергетичній галузі України, що продовжується імпортом електроенергії та вугілля, регулярним втручанням в роботу ринку з боку політиків, що сукупно призвело до відсутності попиту на українське вугілля, шахти ДТЕК Добропіллявугілля, шахта «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська припиняють роботи з видобутку та підготовки гірничих виробок, а також збагачення вугілля з 1 квітня 2020 року. Персонал виводиться в простій з оплатою, згідно з колективним договором. Під час простою буде тривати технічне обслуговування шахт і фабрики, що дозволить оперативно відновити роботу підприємств.

Інформує сайт компанії ДТЕК.

У прес-релізі наголощується, що системна криза в енергетичній галузі України, спровокована ручним регулюванням енергоринку, безконтрольним імпортом електроенергії з Росії та Білорусі, а також відсутністю координації роботи галузі з боку Мінекоенерго, призвела до розбалансування енергосистеми України та неможливості стабільної роботи вугільних підприємств.

ДТЕК Енерго неодноразово звертався до системного оператора НЕК Укренерго, з вимогою припинити практику примусової зупинки енергоблоків ТЕС. Незважаючи на наявність контрактів на виробництво електроенергії, НЕК Укренерго систематично знижує обсяг виробництва електроенергії ТЕС ДТЕК Енерго до одного енергоблоку, що загрожує стабільній роботі ТЕС і значно знижує обсяг споживаного вугілля.

У зв’язку з неможливістю подальшого відвантаження вугілля на ТЕС, з 1 квітня 2020 року майже 6 500 співробітників ДТЕК Добропіллявугілля, шахти «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська будуть виведені в простий. Інші співробітники будуть забезпечувати технічне обслуговування підприємств — провітрювання гірських виробок і відкачування води. Це дозволить оперативно відновити роботу шахт і фабрики, коли ситуація в галузі зміниться.

Відповідно до Галузевої угоди і колективних договорів, за всіма співробітниками, виведеними в простий, зберігається оклад. Під час простою шахтарі продовжать отримувати дохід в розмірі тарифної ставки, зі збереженням трудового стажу. Всього на підприємствах ДТЕК Добропіллявугілля, шахти «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська працює близько 8 тис. співробітників.

Раніше «Термінал» повідомляв про те, що Кабінет міністрів планує збільшити фінансування реструктуризації вугільної галузі.