ДТЕК Енерго зупиняє кілька шахт з 1 квітня 2020 року

Обновлено: Март 31, 2020. Тэги: , ,

ДТЕК Енерго зупиняє кілька шахт з 1 квітня 2020 року

У зв’язку з системною кризою в енергетичній галузі України, що продовжується імпортом електроенергії та вугілля, регулярним втручанням в роботу ринку з боку політиків, що сукупно призвело до відсутності попиту на українське вугілля, шахти ДТЕК Добропіллявугілля, шахта «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська припиняють роботи з видобутку та підготовки гірничих виробок, а також збагачення вугілля з 1 квітня 2020 року. Персонал виводиться в простій з оплатою, згідно з колективним договором. Під час простою буде тривати технічне обслуговування шахт і фабрики, що дозволить оперативно відновити роботу підприємств.

Інформує сайт компанії ДТЕК.

У прес-релізі наголощується, що системна криза в енергетичній галузі України, спровокована ручним регулюванням енергоринку, безконтрольним імпортом електроенергії з Росії та Білорусі, а також відсутністю координації роботи галузі з боку Мінекоенерго, призвела до розбалансування енергосистеми України та неможливості стабільної роботи вугільних підприємств.

ДТЕК Енерго неодноразово звертався до системного оператора НЕК Укренерго, з вимогою припинити практику примусової зупинки енергоблоків ТЕС. Незважаючи на наявність контрактів на виробництво електроенергії, НЕК Укренерго систематично знижує обсяг виробництва електроенергії ТЕС ДТЕК Енерго до одного енергоблоку, що загрожує стабільній роботі ТЕС і значно знижує обсяг споживаного вугілля.

У зв’язку з неможливістю подальшого відвантаження вугілля на ТЕС, з 1 квітня 2020 року майже 6 500 співробітників ДТЕК Добропіллявугілля, шахти «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська будуть виведені в простий. Інші співробітники будуть забезпечувати технічне обслуговування підприємств — провітрювання гірських виробок і відкачування води. Це дозволить оперативно відновити роботу шахт і фабрики, коли ситуація в галузі зміниться.

Відповідно до Галузевої угоди і колективних договорів, за всіма співробітниками, виведеними в простий, зберігається оклад. Під час простою шахтарі продовжать отримувати дохід в розмірі тарифної ставки, зі збереженням трудового стажу. Всього на підприємствах ДТЕК Добропіллявугілля, шахти «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська працює близько 8 тис. співробітників.

Раніше «Термінал» повідомляв про те, що Кабінет міністрів планує збільшити фінансування реструктуризації вугільної галузі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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