Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем во многих европейских странах

Обновлено: Апрель 15, 2020. Тэги: ,

Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем во многих европейских странах

Цена на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» в разы выше биржевых во многих европейских странах. Об этом свидетельствуют данные госкомпании «Оператор рынка» и европейской биржи электроэнергии Nord Pool по состоянию на 15 апреля.

Информируют  Українські Новини.

Так в Украине по данным ГП «Оператор Рынка» среднесуточные цены на рынке «на сутки вперед» составили 1069,86 гривен/МВт.ч в объединенной энергосистема Украины и 1736,97 гривен/ МВт.ч в Бурштынском энергоострове.

По сравнению с ценами на понедельник 13 апреля цена в ОЭС снизились на 12,2%, или на 148,82 гривен/ МВт.ч, а на Бурштынском энергоострове — увеличились на 58,5%, или на 161,88 гривен/ МВт.ч

Если перевести цены на 15 апреля в евро по курсу НБУ на 14 апреля, когда и происходят торги, то цена в ОЭС составит 36,02 евро/ МВт.ч, а на Бурштынском энергоострове – 58,48 евро/ МВт.ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена на ОЭС превышают цены в Норвегии, Швеции и Дании (4,62 евро/ МВт.ч) в 7,8 раза, во Франции (14,48 евро) в 2,5 раза, в Германии (20,17 евро) и Австрии (20,23 евро) -в 1,78 раза.

А если сравнивать цены Бурштынского энергоострова – то они превышают скандинавские в 12,7 раза, французские – в 4 раза, немецкие и австрийские – в 2,9 раза.

Если же сравнивать цены с Венгрией, куда с Бурштынского энернгоострова Украина (в лице компании ДТЭК) традиционно экспортирует электроэнергию, то по данным Венгерской энергетической биржи HUPS, среднесуточная цена на ранке «не сутки вперед» по состоянию на 15 апреля составила 25,20 евро/ МВт.ч (это в 2,5 раза больше, чем 13 апреля).

В итоге цена на ОЭС превышает венгерскую в 1,4 раза, а цена Бурштынского энергоострова – в 2,3 раза.

Читайте также в «Терминале»: Электроэнергия в Украине подешевела до уровней ниже себестоимости — НКРЕКП/

Автор:

(Всего статей: 1348)

ЖурналистСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: