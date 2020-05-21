На УЭБ на прошлой неделе реализовано почти 20 млн куб м природного газа

По результатам торгов на прошлой неделе на ТБ «Украинская энергетическая биржа» реализовано 19,75 млн. куб. м. природного газа ресурсов мая, июня, июля и природного газа в ПХГ.

Об этом сообщает пресс — служба УЕБ.

К концу недели уровень биржевых котировок на УЭБ составлял 2820 грн. за тыс. куб .м. на ресурс мая и 2850 грн за тыс. куб. м. на ресурс июня.

Ресурс июля впервые было реализовано на условиях предоплаты по цене 2928 грн. за тыс. куб. м. с НДС.В условиях низких цен активизировалась торговля природным газом в ПХГ, на который относилось 67% реализованного объема на прошлой неделе. Цены продажи ресурса в ПХГ колебались от 2850 до 2928 грн. за тыс. куб. м. с НДС. Таким образом, в котировках УЭБ ярко выраженная общая тенеденция к снижению цен на рынке.

«Хотим отметить рост объемов реализации природного газа на УЭБ, чему в немалой степени способствовало увеличение продаж ГПК «Нафтогаз Трейдинг». Украинская энергетическая биржа активно развивает партнерство с участниками рынка. Уже более 330 компаний оценили и успешно применяют биржевые торги природным газом на УЭБ как механизм эффективного трейдинга для успешной хозяйственной деятельности» — прокомментировал Генеральный директор УЭБ Александр Коваленко.

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