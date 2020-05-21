В Нафтогазе отреагировали на решение суда ЕС по жалобе «Северного потока-2″

Отличная новость.

Так советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Елена Зеркаль на своей странице в Facebook отреагировала на решение Европейского суда на жалобу проекта «Северный поток 2″.

«Великолепная новость!» — написала Зеркаль.

Советник главы правления «Нафтогаза» также напомнила, что сегодня Европейский суд общей юрисдикции признал недопустимым для рассмотрения жалобы проекта «Северный поток 2″ по частичному или полному неприменении к нему дополнений Директивы ЕС.

«Терминал» писал, Суд Европейского Союза вынес решение о том, что российский газопровод «Северный поток-2″ должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. «Генеральный суд Европейского Союза объявляет, что действия, совершенные Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет определенные правила внутреннего рынка природного газа, на трубопроводы из третьих стран, являются недопустимыми», — говорится в решении суда.