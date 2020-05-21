В Нафтогазе отреагировали на решение суда ЕС по жалобе «Северного потока-2″

Обновлено: Май 21, 2020. Тэги: , ,

В Нафтогазе отреагировали на решение суда ЕС по жалобе «Северного потока-2″

Отличная новость. 

Так советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Елена Зеркаль на своей странице в Facebook отреагировала на решение Европейского суда на жалобу проекта «Северный поток 2″.

«Великолепная новость!» — написала Зеркаль.

Советник главы правления «Нафтогаза» также напомнила, что сегодня Европейский суд общей юрисдикции признал недопустимым для рассмотрения жалобы проекта «Северный поток 2″ по частичному или полному неприменении к нему дополнений Директивы ЕС.

«Терминал» писал, Суд Европейского Союза вынес решение о том, что российский газопровод «Северный поток-2″ должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.  Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. «Генеральный суд Европейского Союза объявляет, что действия, совершенные Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет определенные правила внутреннего рынка природного газа, на трубопроводы из третьих стран, являются недопустимыми», — говорится в решении суда.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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