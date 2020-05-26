Наглядова рада «Укрнафти» обрала на посаду голови правління Олега Геза

На позачерговому засіданні Наглядової ради ПАТ «Укрнафта», що відбулось 20 травня 2020 року, Наглядова рада товариства прийняла рішення припинити проведення конкурсу з пошуку кандидатів на посаду голови правління.
Як пише пресслужба компанії, це було зроблене у зв’язку із зміною поточної економічної ситуації та у зв’язку із припиненням проведення конкурсу обрала на посаду Голови Правління ПАТ «УКРНАФТА» Геза Олега Валентиновича, який з 01 травня 2019 року тимчасово виконує обов’язки Голови Правління Товариства.
Після припинення дії факторів, що зумовили прийняття зазначеного рішення, буде розглянуто питання про проведення нового конкурсу.
Наразі очікується узгодження трудових умов працевлаштування Геза О.В. на посаді Голови Правління Товариства.