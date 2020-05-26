Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Транзитные поставки по транснациональному газопроводу «Ямал-Европа», правила игры на котором поменялись в этом месяце после завершения долгосрочного контракта на использование польского участка, полностью остановлены утром во вторник.

Передает Интерфакс.

Данные немецкого газотранспортного оператора Gascade показывают падение физического потока газа на входе на КС «Мальнов» на востоке Германии с 8:00 утра по берлинскому времени (9:00 по киевскому) до нуля.

Долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по магистрали «Ямал-Европа» закончился утром 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов.

«Газпром» резко снизил бронирование польской трубы на выходных — до 33% в субботу и 10% в воскресенье и понедельник (реальный транзит в рамках этих объемов был и того меньше); на вторник было выкуплено всего 3,8% мощностей, что составляет 3,3 млн кубометров в сутки.

Впрочем, уже на июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал — на 80%; 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год (с октября 2020 по сентябрь 2021).

Польский газотранспортный оператор Gaz-System S.A в коротком техническом сообщении отметил, что «значительное снижение бронирования мощностей» ожидается вплоть до 31 мая.

Ранее «Терминал» писал, что мощности польского участка газопровода «Ямал — Европа» забронированы на 66%.