Рубрика | газ, Др. страны

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Обновлено: Май 26, 2020. Тэги: ,

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Транзитные поставки по транснациональному газопроводу «Ямал-Европа», правила игры на котором поменялись в этом месяце после завершения долгосрочного контракта на использование польского участка, полностью остановлены утром во вторник.

Передает Интерфакс.

Данные немецкого газотранспортного оператора Gascade показывают падение физического потока газа на входе на КС «Мальнов» на востоке Германии с 8:00 утра по берлинскому времени (9:00 по киевскому) до нуля.

Долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по магистрали «Ямал-Европа» закончился утром 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов.
 «Газпром» резко снизил бронирование польской трубы на выходных — до 33% в субботу и 10% в воскресенье и понедельник (реальный транзит в рамках этих объемов был и того меньше); на вторник было выкуплено всего 3,8% мощностей, что составляет 3,3 млн кубометров в сутки.

Впрочем, уже на июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал — на 80%; 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год (с октября 2020 по сентябрь 2021).

Польский газотранспортный оператор Gaz-System S.A в коротком техническом сообщении отметил, что «значительное снижение бронирования мощностей» ожидается вплоть до 31 мая.

Ранее «Терминал» писал, что мощности польского участка газопровода «Ямал — Европа» забронированы на 66%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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